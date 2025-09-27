Suzuki e Vitara, la rinascita elettrica: esordio italiano per il B-SUV giapponese

La nuova Suzuki e Vitara fa il suo debutto ufficiale sul mercato italiano in occasione del Salone dell’Auto di Torino, presentandosi con la speciale versione ICHI 4WD DUAL MOTOR ALLGRIP-e, già disponibile per l’ordine.

Questo B-SUV elettrico, nato da una collaborazione tra Suzuki e Toyota, rappresenta il passo successivo nella strategia del marchio giapponese, portando sulle strade italiane una vettura che unisce tecnologia avanzata, trazione integrale e comfort adatto all’ambito urbano.

La e Vitara misura 4.2 m di lunghezza, 1.80 m di larghezza e 1.63 m di altezza, con un passo di 2.70 m. Il bagagliaio offre una capacità di 244 litri, che possono arrivare a 310 litri facendo scorrere i sedili posteriori in avanti, confermando la versatilità del B-SUV. Gli interni, necessariamente moderni e funzionali, ospitano un ampio pannello che integra display per strumentazione e infotainment, con il sistema Suzuki Connect aggiornato per la mobilità elettrica.

Tra le novità figurano le EV functions, con informazioni sullo stato di carica, ricarica programmata, pre-condizionamento della batteria e controllo a distanza di climatizzazione, volante e sedili riscaldati. Inoltre, il display è personalizzabile e include la funzione Hybrid Navigation, che integra informazioni in tempo reale su meteo, disponibilità di colonnine e parcheggi locali.

La e Vitara ICHI 4WD DUAL MOTOR ALLGRIP-e è spinta da un powertrain elettrico composto da un motore da 174 CV sull’asse anteriore e uno da 65 CV sul posteriore, per una potenza massima complessiva che si attesta a 184 CV e trazione integrale. La batteria LFP da 61 kWh assicura un’autonomia compresa tra 396 e 412 km secondo WLTP, fino a 525 km in città, con il sistema ALLGRIP-e che garantisce stabilità e sicurezza su ogni tipo di terreno, dai fondi bagnati ai percorsi più accidentati.

Il prezzo parte da 38.900 euro, ma grazie agli incentivi fino a 11.000 euro, è possibile portare a casa il B-SUV elettrico a 27.900 euro, una proposta competitiva per chi cerca un’elettrica versatile e tecnologica. La carrozzeria può essere personalizzata in bicolore con tetto nero, scelta tra cinque tinte disponibili. Gli ordini italiani sono già aperti, con il marchio giapponese che spinge su una proposta un tempo di grande appeal in diversi Paesi europei.