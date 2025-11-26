Facebook Twitter Instagram Youtube

La Tesla Model Y finisce in fondo alla classifica fra le auto moderne più inaffidabili

Il TÜV 2025 rivela che la Tesla Model Y ha il tasso di difetti più alto tra le auto recenti, deludendo sulle prestazioni e l’affidabilità.
Francesco Armenio Autore AutomotivediFrancesco Armenio
26 Novembre 2025
Tesla Model Y Standard Tesla Model Y Standard

Il TÜV ha pubblicato il suo rapporto del 2025 sulla qualità e l’affidabilità delle auto, e i risultati non faranno di certo piacere a Tesla. La Model Y conquista infatti un primato tutt’altro che desiderabile, poiché risulta il veicolo meno affidabile tra quelli recenti, un risultato che non si vedeva da dieci anni.

Tesla Model Y è l’auto più inaffidabile secondo un nuovo rapporto

Tesla Model Y 2025

Il TÜV, istituzione storica della sicurezza tedesca, è noto per la severità dei suoi controlli. Nato nell’Ottocento per verificare le caldaie a vapore dopo numerosi incidenti, nel tempo è diventato un punto di riferimento per qualsiasi certificazione tecnica: dai giocattoli agli ascensori, passando per macchinari industriali e naturalmente le automobili. La Tesla Model Y, prodotta anche in Germania, presenta un tasso di difetti del 17,3% tra i veicoli di due o tre anni.

È il dato peggiore registrato nell’ultimo decennio per auto così moderne. Le criticità più frequenti riguardano le sospensioni, il sistema frenante e i fari, considerati inferiori agli standard richiesti. Anche la Model 3 non se la cava meglio, che si ferma comunque a un preoccupante 13,1%. Il rapporto del TÜV si basa su 9,5 milioni di controlli effettuati tra luglio 2024 e giugno 2025 e mostra un quadro meno roseo del parco auto europeo. Quasi un’auto su cinque non supera il primo controllo tecnico, con un aumento dei difetti gravi.

tesla Model Y Premium

Le elettriche vengono osservate con particolare attenzione e non mancano segnali che indicano problemi oltre la semplice meccanica. A bilanciare la situazione ci sono però diversi costruttori che confermano buoni livelli di qualità. Volkswagen continua a ottenere ottimi risultati, soprattutto con Golf, T-Roc e Touareg. Tra le auto di due o tre anni brillano Mazda2, BMW Serie 1, Mercedes Classe C e ancora il T-Roc.

Nel segmento delle elettriche compatte, la Fiat 500e si fa notare per gli ottimi risultati, mentre la Mercedes Classe B domina il settore dei monovolume. Mercedes conquista anche un riconoscimento inedito dedicato alla qualità nel lungo periodo. I suoi modelli di dieci anni registrano solo il 18,5 per cento di difetti, un dato che curiosamente coincide con quello delle Tesla quasi nuove. Secondo e terzo posto vanno ad Audi e Toyota.

