Annuario Ferrari: l’edizione 2019 disponibile con due diverse copertine

L’annuario Ferrari per il 2019, per la prima volta in 70 anni di storia, verrà pubblicato con due copertine diverse, dedicate entrambe a due vetture presentate proprio quest’anno: la prima ibrida plug-in SF90 Stradale e l’ultima Roma.

L’annuario Ferrari 2019 da 240 pagine, pubblicato da Gedi Gruppo Editoriale, conterrà immagini e parole che racconteranno ciò che ha fatto il cavallino rampante nell’ultimo anno, caratterizzato dall’arrivo di ben cinque nuove auto stradali.

Annuario Ferrari 2019: le due copertine mostrano parte del retro delle SF90 Stradale e Roma

Oltre alla SF90 Stradale e alla Roma già citate, infatti, la casa automobilistica modenese ha svelato le F8 Tributo, F8 Spider e la 812 GTS che si propone sul mercato come la versione scoperta della 812 Superfast con il suo motore V12 montato anteriormente.

L’annuario Ferrari per il 2019 si aggiunge ai tre Ferrari Official Magazine che escono a marzo, giugno e settembre e al servizio fotografico realizzato da Paolo Pellegrin sui dipendenti di Maranello che lavorano nelle diverse aree dell’azienda.

Oltre alle ultime uscite, l’annuario 2019 del brand si concentra sul Motorsport (F1 e Le Mans) e sugli eventi dedicati ai clienti e a quelli riservati all’educazione e alla crescita, soprattutto al master organizzato da Ferrari per i suoi dipendenti e alla riapertura della scuola ad Amatrice in seguito al terremoto a cui l’azienda ha partecipato attivamente.