Ferrari Roma: la nuova supercar si mostra nel primo video ufficiale

Presentata in via ufficiale lo scorso mese di novembre, la nuova Ferrari Roma è una delle cinque novità del 2019 della casa di Maranello che ha svelato ad inizio anno la Ferrari F8 Tributo per poi passare alla nuova ibrida Ferrari SF90 Stradale ed alle spider Ferrari 812 GTS e Ferrari F8 Spider. La nuova Ferrari Roma si differenzia nettamente dal resto della gamma di Maranello, sia nelle forme che nei contenuti, e proverà ad attirare una nuova clientela con l’obiettivo di sostenere, ulteriormente, il processo di crescita della casa italiana.

In attesa dell’effettivo debutto sul mercato, in queste ore Ferrari ha rilasciato il primo video ufficiale della nuova Ferrari Roma. Si tratta di una lunga sequenza di oltre 3 minuti in cui la nuova supercar di Maranello si mostra in azione in alcuni dei più suggestivi tratti della città da cui prende il nome. Il video è anche pieno di richiami alla “Dolce Vita” e presenta un’atmosfera molto suggestiva e decisamente differente rispetto a quella proposta, di solito, dai video ufficiali di Maranello.

Ecco, quindi, il nuovo video che ci mostra la Ferrari Roma in azione:

Ferrari Roma: il video ufficiale

Ricordiamo che Ferrari, insieme al nuovo video ufficiale, ha anche diffuso in queste ore nuove informazioni sulle caratteristiche della sua Ferrari Roma. La supercar della casa italiana monta un motore 3.9 V8 Biturbo in grado di erogare una potenza massima di 620 CV con una coppia motrice di 760 Nm.

La vettura presenta una massa complessiva, a secco, di 1472 chilogrammi. Per quanto riguarda le prestazioni, la nuova Ferrari Roma è accreditata di uno 0-100 km/h completato in 3.4 secondi e di uno 0-200 km/h completato in 9.3 secondi. La velocità massima della supercar è fissata in 320 km/h. Per il momento, la casa di Maranello non ha ancora diffuso i prezzi della nuova Roma.

Ricordiamo, infine, che, dopo le tante novità arrivate nel corso del 2019, il 2020 sarà un anno di transizione per Ferrari che ridurrà il numero di nuovi modelli per concentrarsi sulle novità presentate quest’anno e che nel corso dei prossimi mesi arriveranno sul mercato. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sulla gamma di Maranello.