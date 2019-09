Ferrari F8 Spider svelata ufficialmente con hardtop retrattile

Sapevamo già in anticipo che Ferrari stava lavorando su una versione scoperta della F8 Tributo e nelle score ore l’ha presentata ufficialmente sotto il nome di Ferrari F8 Spider. Abbiamo di fronte l’ultima droptop a motore centrale del cavallino rampante.

Il propulsore della nuova F8 Spider è lo stesso V8 biturbo da 3.9 litri della versione coupé, quindi eroga una potenza di 720 CV e 770 nm di coppia massima ed è abbinato a un cambio automatico F1 a doppia frizione a 7 rapporti con rapporti di trasmissione aggiornati.

Ferrari F8 Spider: ecco l’ultima decappottabile del cavallino rampante

Ferrari sostiene che la sua nuova decappottabile scatta da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi e da 0 a 200 km/h in 8,2 secondi mentre è in grado di raggiungere una velocità massima di 340 km/h. Il powertrain stesso è molto simile a quello che equipaggia la 488 Pista perché produce un’uguale potenza.

Il più potente V8 prodotto da Ferrari fino ad ora dispone di bielle in titanio di derivazione F1, collettori di aspirazione specifici con fluidodinamica ottimizzata, scarichi e collettori in Inconel e sensori sviluppati per eliminare il turbolag.

La casa automobilistica sostiene che la nuova supercar pesa 1486 kg, quindi è leggermente più pesante della versione Tributo (1435 kg). Proprio come le 458 Spider e 488 Spider, la Ferrari F8 Spider dispone di un hardtop a scomparsa che impiega solo 14 secondi per aprirsi/chiudersi e può essere attivato fino a una velocità massima di 45 km/h. Il cavallino rampante afferma, inoltre, che la nuova vettura è il 10% più aerodinamica della 488 Spider.

Proprio come la sua sorella coupé, troviamo il sistema Slide Slip Control 6.1 di Ferrari e l’ultimo Ferrari Dynamic Enhancer (FDE+). Quest’ultimo utilizza il software di Maranello per regolare la pressione dei freni sulle pinze durante le curve, riuscendo a farle ottimamente anche in condizioni di scarsa aderenza.

Purtroppo, la casa automobilistica modenese non ha ancora rilasciato informazioni sui prezzi della Ferrari F8 Spider ma sarà presentata in anteprima questa settimana al Salone di Francoforte.