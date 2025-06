Ferrari svela la 296 GT3 Evo, tecnologia da gara per il futuro dell’endurance

Nel panorama ultra competitivo delle corse GT, la sola velocità non basta più. A prevalere sono infatti le vetture capaci di unire prestazioni costanti, affidabilità meccanica, flessibilità ingegneristica e massima precisione. Lo sa bene, e da tempo, Ferrari, che ha scelto la prestigiosa cornice della 24 Ore di Spa per presentare l’evoluzione della sua belva da pista, la nuova 296 GT3 Evo.

Si tratta di un aggiornamento pensato per innalzare ulteriormente il livello di competitività nelle sfide di lunga durata. L’attuale 296 GT3, introdotta nel 2022, vanta un palmarès straordinario: cinque campionati vinti, oltre 140 successi globali e trionfi in gare iconiche come Daytona e Nürburgring. Ma a Maranello l’eccellenza è ancora una volta da considerarsi un punto di partenza.

Così nasce l’Evo, un’evoluzione tecnica sviluppata partendo dai feedback diretti di piloti, ingegneri e team ufficiali. Il cuore pulsante della vettura resta il collaudato V6 biturbo a 120 gradi, sinonimo di efficienza e potenza. Nonostante la meccanica rimanga invariata, il propulsore viene riposizionato leggermente più in basso e inclinato per ottimizzare il flusso aerodinamico e migliorare la distribuzione dei pesi. Il telaio è stato irrigidito, mentre il cambio riceve una nuova rapportatura.

L’ambito più rivoluzionato sulla nuova 296 GT3 è però l’aerodinamica. Interventi chirurgici hanno coinvolto splitter, diffusore, condotti d’aria, vorticatori e passaruota. Un lavoro portato avanti integrando simulazioni CFD e test in galleria del vento, con un occhio alla gestione delle turbolenze generate da altre auto in gara.

Esteticamente, spiccano le nuove prese d’aria sul cofano, ideate per ottimizzare il raffreddamento di freni e abitacolo, insieme al nuovo alettone

La nuova 296 GT3 Evo entrerà in gara nel 2026, ma per i team già equipaggiati con la 296 attuale, sarà disponibile un kit di aggiornamento modulare, scelta che dimostra l’approccio pratico e scalabile di Ferrari.