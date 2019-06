Alfa Romeo: la crisi continua anche a maggio, in Italia le vendite calano del 51%

Continua il periodo nero per Alfa Romeo. Il marchio, infatti, sta registrando risultati di vendita decisamente negativi in tutti i principali mercati internazionali. Dopo aver visto il forte calo di vendite registrato negli USA, è tempo di concentrarsi sulle vendite di Alfa Romeo in Italia.

I dati ufficiali appena diffusi confermano un nuovo crollo delle vendite di Alfa Romeo che, per il nono mese consecutivo, fa segnare un calo in doppia cifra delle vendite sul mercato italiano. A maggio, infatti, la casa italiana ha venduto appena 2.348 unità registrando un calo del 51% rispetto ai risultati ottenuti nel corso del mese di maggio dello scorso anno. Per Alfa Romeo, la quota di mercato passa così da 2.4% a 1,19%.

Nel parziale annuo, ovvero nel periodo compreso tra gennaio e maggio, Alfa Romeo ha venduto un totale di 11.846 unità in Italia. In questo caso, rispetto allo scorso anno si registra un calo percentuale del 49.8% con una quota di mercato che passa dal 2,5% ad appena 1.3%. In termini di calo percentuale, il risultato ottenuto da Alfa Romeo è il peggiore tra tutti i marchi presenti sul mercato italiano (solo Infiniti, che sta uscendo dal mercato europeo e vende poche decine di unità al mese, fa segnare un calo peggiore).

Dando uno sguardo ai singoli modelli di casa Alfa Romeo, notiamo come anche l’Alfa Romeo Stelvio sia in netta difficoltà nel confronto con i dati registrati lo scorso anno. Il SUV della casa italiana, infatti, ha venduto 1.096 unità nel corso del mese di maggio appena concluso registrando un calo percentuale del 18% rispetto ai risultati dello scorso anno.

Nel parziale annuo, inoltre, lo Stelvio si ferma a 5.241 unità vendute in Italia con un calo percentuale del 20% rispetto ai dati registrati nel corso dei primi cinque mesi dell’anno. Lo Stelvio continua ad essere il leader del suo segmento, sul mercato italiano, con una notevole distanza su tutte le altre dirette concorrenti ma il calo rispetto al 2018 è evidente.

Da notare, inoltre, che nei primi cinque mesi dell’anno in corso Alfa Romeo ha venduto 4.847 unità di Alfa Romeo Giulietta. La segmento C della casa italiana ottiene un risultato nettamente inferiore rispetto a quanto fatto registrare lo scorso anno quando le vendite dopo i primi cinque mesi erano pari a ben 9.739. In sostanza, nonostante il debutto del Model Year 2019, la Giulietta ha chiuso il periodo gennaio – maggio in Italia con un calo del 50% delle vendite.

Per quanto riguarda l’Alfa Romeo Giulia, invece, i dati di vendita non sono ancora disponibili. In ogni caso, considerando il dato complessivo di vendite di Stelvio e Giulietta, calcolatrice alla mano, possiamo verificare che Alfa Romeo ha venduto altre 1.758 unità nel corso dei primi cinque mesi del 2019. Questo dato comprende le vendite della Giulia oltre alle vendite della 4C e, probabilmente, anche gli ultimi stock di MiTo. Ricordiamo che lo scorso anno, dopo i primi cinque mesi, Alfa Romeo aveva venduto ben 3.722 unità di Alfa Romeo Giulia in Italia. Il calo di vendite, anche senza conoscere il dato complessivo, appare evidente.

Ricordiamo che, per tentare di risollevare le vendite in Italia, oltre alla Giulietta MY 2019 che non sembra aver contribuito in misura sostanziale alla crescita, Alfa Romeo ha appena presentato le nuove versioni Sport-Tech di Giulia e Stelvio, due nuove serie speciali che vanno a rinnovare la gamma della casa italiana.

Per le novità “vere” per il listino di modelli di casa Alfa Romeo ci sarà da attendere ancora un anno. La casa italiana, infatti, dovrebbe presentare la versione di serie dell’Alfa Romeo Tonale, il C-SUV che a questo punto diventa vitale per il futuro del marchio, nel corso del 2020 mentre le versioni ibride di Giulia e Stelvio arriveranno nel 2021 stando alle ultime indiscrezioni di questi giorni.

Vi ricordiamo, infine, che nei prossimi giorni arriveranno ulteriori dati di vendita per Alfa Romeo, relativi in particolare al mercato europeo. Continuate a seguirci per saperne di più.