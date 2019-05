Alfa Romeo Giulia e Stelvio Sport-Tech: nuovo Porte Aperte il 25 e 26 maggio

Per il secondo week end di fila, Alfa Romeo terrà un Porte Aperte in tutte le concessionarie italiane del marchio per permettere ai clienti interessati all’acquisto di scoprire da vicino le nuove serie speciali Sport-Tech di Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio che, dopo la presentazione avvenuta ad inizio del mese di maggio, sono ora disponibili sul mercato con l’obiettivo di dare una spinta sostanziale alle vendite di Alfa Romeo in Italia che, come abbiamo visto nei giorni scorsi, sono state decisamente negative in questa prima parte di 2019.

Il nuovo Porte Aperte di questo week end del 25 e 26 maggio rappresenta una delle ultime occasioni per poter ammirare da vicino le nuove serie speciali Sport-Tech e sfruttare le promozioni di lancio che, ricordiamo, sono valide solo sino al prossimo 31 maggio, sia su Giulia che su Stelvio.

Per quanto riguarda il nuovo Alfa Romeo Stelvio Sport-Tech, l’offerta lancio del mese di maggio prevede la possibilità di acquistare il SUV con un prezzo di partenza di 41 mila Euro, sfruttando, quindi, uno sconto di 7 mila Euro sul prezzo di listino della nuova serie speciale. L’offerta in questione riguarda il modello con motore 2.2 turbo diesel da 160 CV che viene abbinato alla trazione posteriore ed al cambio automatico ad 8 rapporti.

Ricordiamo che, in listino, il SUV in versione Sport-Tech è disponibile anche con i motori 2.2 Turbo Diesel 190 CV e 2.0 benzina da 200 CV. In entrambi i casi abbinati alla trazione integrale Q4 ed al cambio automatico ad 8 rapporti.

Di serie, la versione Sport-Tech dello Stelvio include il sistema multimediale Alfa Connect con display da 8.8 pollici, integrazione Apple CarPlay e Android Auto, Alfa Connected Services, radio DAB. La dotazione, inoltre, include l’Adaptive Cruise Control, i fari Bi-Xenon 35w con Adaptive Frontlight System (AFS), i sensori di parcheggio posteriori e lo specchio retrovisore interno elettrocromico. La serie speciale è ordinabile solo con una delle quattro livree disponibili in listino (Rosso Alfa, Bianco Alfa, Nero Vulcano e Grigio Stromboli) mentre le opzioni per i cerchi in lega sono ben tre.

L’offerta lancio sull’Alfa Romeo Giulia Sport-Tech è ancora più conveniente. La berlina, infatti, viene proposta ad un prezzo di 35.900,00 Euro. Tale prezzo si riferisce alla variante con motore 2.2 turbo diesel da 160 CV, la trazione posteriore ed il cambio automatico ad 8 rapporti. Da segnalare, inoltre, che, per gli integralisti, la Giulia Sport-Tech è disponibile anche con il 2.0 turbo benzina da 200 CV, abbinato sempre al cambio automatico ad 8 rapporti.

Di serie, la Giulia Sport-Tech include i vetri privacy, i sensori di parcheggio posteriori, i fari Bi-Xenon 25 W e l’Adaptive Cruise Control. Anche in questo caso, di serie troviamo il sistema multimediale Alfa Connect con display da 8.8 pollici e integrazione Apple Car Play ed Android Auto. La serie speciale è ordinabile in quattro differenti colorazioni (Rosso Alfa, Bianco Alfa, Nero Vulcano e Grigio Stromboli) e con tre diverse opzioni per i cerchi in lega.