Ecco le Opel tuttofare adatte alle famiglie: spaziose, efficenti ed elettriche

Efficienza extra e spazio extra: se hai bisogno di veicoli particolarmente spaziosi non solo per la “Giornata internazionale della famiglia”, che si celebra ogni anno il 15 maggio, ma anche ogni giorno e vuoi viaggiare in modo sostenibile e locale con zero emissioni, Opel offre un’ampia scelta di modelli elettrici a batteria. Il motto della giornata di campagna di quest’anno, “È il momento per noi: vivere la famiglia”, è perfetto. La gamma delle vetture di Opel, in cui tutti i membri della famiglia si sentono a casa, spazia dal nuovo SUV top di gamma Grandland Electric alla nuova Opel Frontera Electric particolarmente conveniente, passando per i veicoli tuttofare per un massimo di sette o addirittura otto persone come Zafira Electric e Combo Electric, fino alla sportiva ed elegante bestseller della classe compatta Astra Sports Tourer Electric.

Opel Grandland, Zafira e Combo electric offrono ampio spazio, grande efficienza e autonomia adatta anche a lunghi viaggi

Ciò che hanno in comune tutti i modelli con il caratteristico fulmine: sono dotati di numerose soluzioni pratiche e tecnologie intelligenti. Inoltre, l’autonomia adatta ai viaggi e i tempi di ricarica rapidi semplificano la mobilità quotidiana con le batterie elettriche. E con “Electric All In”, Opel rende ora il passaggio alla mobilità elettrica ancora più semplice e attraente.

Opel Grandland Electric è un SUV di punta “made in Germany”. Progettata e sviluppata presso la sede centrale della Opel a Rüsselsheim e costruita a Eisenach, offre tecnologie innovative, dalla pluripremiata luce Intelli-Lux HD anti-abbagliamento con oltre 50.000 elementi alla pratica Pixel Box all’interno. I sedili Intelli di serie con bordatura ergonomica promettono il massimo comfort per il conducente e il passeggero anteriore.

Chi desidera affrontare lunghi viaggi sarà in buone mani con questo SUV completamente elettrico per due motivi: in primo luogo, il Grandland Electric offre spazio per cinque persone o fino a 1.645 litri di bagagli e, in secondo luogo, è la prima serie di modelli del produttore tedesco basata sulla modernissima piattaforma STLA Medium ottimizzata per veicoli elettrici.

Grazie alla nuova architettura, a un pacco batterie particolarmente piatto con una capacità fino a 97 kWh, a un motore elettrico di nuova generazione e ad altre funzioni di risparmio energetico, la Grandland Electric può essere ordinata già oggi con un’autonomia fino a 582 chilometri secondo WLTP 3 e presto potrà percorrere fino a circa 700 chilometri (valore provvisorio, veicolo non ancora disponibile) a emissioni locali zero.

Come tutti gli altri veicoli elettrici Opel, anche la Grandland Electric si ricarica rapidamente: con una potenza di ricarica rapida fino a 160 kW, è necessaria solo una breve pausa. E grazie al motore elettrico da 157 kW (213 CV) e ai 345 Newtonmetri di coppia diretta, la marcia prosegue con la stessa rapidità.

Con un packaging eccezionale e un rapporto qualità-prezzo esemplare, la nuova Opel Frontera Electric è ora disponibile e ha festeggiato la sua anteprima presso i concessionari in Germania qualche giorno fa. Con la sua robusta interpretazione della filosofia di design Opel, si distingue dalla massa ed è pronta per le avventure quotidiane . Sotto la carrozzeria, l’auto elettrica lunga 4,38 metri offre uno spazio confortevole per un massimo di cinque persone. L’idoneità al viaggio è una priorità assoluta. Nella parte anteriore, il conducente e il passeggero possono sedersi (a richiesta) sui sedili Intelli-Seats brevettati, dotati di una rientranza centrale che riduce la pressione sul coccige. Nella parte posteriore possono essere stivati ​​460 litri di bagagli; con i sedili abbassati, addirittura fino a 1.600 litri. Con la batteria da 44 kWh sono attualmente possibili fino a 305 chilometri (WLTP) e con la versione “Long Range” che seguirà a breve fino a circa 400 chilometri (WLTP, valore provvisorio, veicolo non ancora disponibile) senza soste di ricarica.

I veicoli multiuso Opel pensati per le famiglie numerose offrono un’elevata versatilità. Il nuovo Opel Combo Electric è disponibile in due varianti di lunghezza: una da 4,41 metri, ideale per 5 persone, e una versione estesa da 4,76 metri (Combo XL), che può accogliere fino a 7 occupanti su tre file. La seconda fila può essere dotata di tre sedili singoli indipendenti, per una maggiore modularità. Il modello XL, a seconda dell’allestimento, può offrire fino a 4.000 litri di capacità di carico. Utili dettagli includono il finestrino posteriore apribile separatamente e il sedile anteriore ribaltabile. Nella station wagon completamente elettrica con tetto alto, la famiglia può percorrere fino a 345 chilometri (secondo WLTP) senza fermarsi per ricaricare.

Il furgone più grande della gamma Opel, la Zafira Electric, è disponibile con batteria da 49 kWh o da 75 kWh. Grazie alla batteria più grande installata, è possibile raggiungere un’autonomia fino a 347 chilometri (WLTP 3 ) senza doversi fermare per ricaricare. Il grande furgone è disponibile in due lunghezze (4,98 metri e 5,33 metri) e può ospitare fino a 8 persone. La parte posteriore è ancora più comoda, con quattro sedili indipendenti e rivolti in senso opposto, che rendono la Zafira Electric un camper particolarmente confortevole. Le porte scorrevoli elettriche controllate da sensori su entrambi i lati del veicolo facilitano l’ingresso e l’uscita dalle file due e tre. Il volume di carico arriva fino a 4.900 litri (nella versione XL). Particolarmente pratica per i giri in città con la famiglia: la Zafira Electric è alta solo 1,90 metri ed è quindi adatta al parcheggio sotterraneo.

Una vera pioniera dell’elettrico è l’ Astra Sports Tourer Electric , una delle prime station wagon completamente elettriche ad essere lanciata sul mercato. Grazie al suo imballaggio compatto, è anche il più leggero del suo segmento. In questo modo i passeggeri possono percorrere fino a 411 chilometri (secondo il ciclo WLTP 3 ) senza fermarsi, il tutto nel massimo comfort grazie ai sedili sportivi attivi ergonomici certificati AGR, disponibili a richiesta . L’auto elettrica compatta accelera da 0 a 100 km/h in 9,3 secondi; La velocità massima è di 170 km/h.

Che l‘Astra Sports Tourer Electric sia una vera tuttofare che coniuga uno stile sportivo con una guida a zero emissioni locali è dimostrato anche dalle sue qualità di carico: anche con i sedili posteriori sollevati, il vano bagagli della station wagon compatta, ideale per l’uso quotidiano, il lavoro e i viaggi, offre 516 litri di volume di carico; con i sedili abbassati, la capacità aumenta fino a 1.553 litri. C’è abbastanza spazio non solo per numerose valigie e utensili da lavoro, ma anche per oggetti più grandi come scatole da trasporto, che possono essere caricate facilmente grazie alla soglia di carico bassa 60 centimetri.

E per dare un ulteriore impulso all’elettromobilità, Opel la rende ancora più semplice e accessibile per i clienti, a partire dall’acquisto del veicolo. Chi acquista ora un modello di auto elettrica a batteria riceverà numerosi servizi con “Electric All In”. Sono già inclusi servizi come l’eProWallbox Move per la ricarica rapida a casa, le funzioni E-Routes e otto anni di ricarica mobile e assistenza in caso di guasti 4 nonché una garanzia sulla batteria.