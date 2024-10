Opel Astra e Astra Sports Tourer: vasta scelta di motorizzazioni

Opel Astra offre la soluzione giusta per quasi ogni esigenza. Il tutto è estremamente confortevole e dotato di tecnologie al top come la luce adattiva Intelli-Lux Pixel. L’attuale generazione di Astra offre una varietà di motori come nessun altro modello nella gamma Opel. Elettrico a batteria , ibrido plug-in, con motore a combustione altamente efficiente e da alcuni mesi anche ibrido con tecnologia a 48 volt.

Opel Astra: dall’elettrico a batteria all’ibrido plug-in, dall’ibrido con tecnologia a 48 volt agli efficienti motori a combustione

Divertimento di guida con responsabilità: questo è ciò che rappresentano Astra Electric e Astra Sports Tourer Electric, che sono arrivate sul mercato come una delle prime station wagon completamente elettriche. Le auto elettriche della classe compatta accelerano da 0 a 100 km/h rispettivamente in soli 9,2 e 9,3 secondi; Inoltre è possibile raggiungere una velocità massima di 170 km/h. Il tutto è piacevolmente tranquillo e leggero. Perché sia ​​la berlina che la station wagon sono dei veri pesi leggeri nel loro segmento grazie al loro packaging compatto. Ciò contribuisce anche al fatto che i passeggeri dell’Astra Electric possono percorrere fino a 418 chilometri e dell’Astra Sports Tourer Electric fino a 413 chilometri (secondo WLTP) senza emissioni locali esenza fermarsi.

Il sistema di frenata rigenerativa garantisce inoltre che Opel Astra Electric e Astra Sports Tourer Electric possano recuperare energia durante la guida. E anche se l’Astra a batteria elettrica ha bisogno di ricaricarsi, si tratta solo di una breve sosta. La batteria può essere caricata all’80% della capacità in poco meno di 30 minuti utilizzando una stazione di ricarica rapida a corrente continua da 100 kW. Inoltre, ogni Astra completamente elettrica è dotata di serie di un caricabatterie di bordo trifase da 11 kW per la ricarica rapida AC sulla wall box di casa.

Le varianti ibride plug-in rappresentano le massime prestazioni nel portafoglio di propulsioni dell’attuale generazione di Astra. L’ibrido plug-in “più piccolo” offre già una potenza di sistema di 133 kW (180 CV). L’interazione esemplare tra motore a combustione e motore elettrico garantisce prestazioni equilibrate. Il quattro cilindri da 1,6 litri eroga 110 kW (150 CV). Il motore elettrico contribuisce fino a 81,2 kW (110 CV). Per un funzionamento senza emissioni nel traffico cittadino è sufficiente selezionare la modalità elettrica. Grazie alla batteria da 12,4 kWh, gli ibridi plug-in possono percorrere fino a 65 chilometri in modalità esclusivamente elettrica secondo WLTP.

Le cose diventano ancora più dinamiche con i modelli di punta Astra GSe e Astra Sports Tourer GSe – dopo tutto, la famosa abbreviazione oggi sta per “Grand Sport electric”. Ciò significa prestazioni al top, telaio sportivo e trazione elettrificata per una guida localmente priva di emissioni, il tutto racchiuso in un design particolarmente elettrizzante. Con una potenza di sistema superiore di 165 kW (225 CV) e una coppia massima di ben 360 Newton metri, Astra GSe stabilisce gli standard nella sua categoria. Ciò garantisce una partenza rapida al semaforo e una velocità massima sportiva. La berlina sportiva a cinque porte accelera da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi. È possibile raggiungere una velocità massima di 235 km/h (135 km/h in modalità esclusivamente elettrica).

Grazie alla tecnologia di smorzamento selettivo della frequenza, i modelli GSe stabiliscono lo standard del telaio per l’integrazione e il feedback al conducente. Rispetto alle Astra sono progettate per essere ancora più agili e precise. Sterzo, sospensioni e freni reagiscono in modo più immediato e diretto a qualsiasi comando del conducente. Uno speciale telaio ribassato di 10 millimetri contribuisce alle caratteristiche di guida orientate alle prestazioni. Il modello a cinque porte, come l’Astra GSe Sports Tourer, offre eccezionale stabilità e stabilità direzionale in curva, in frenata e, come ogni Opel, ad alta velocità in autostrada. L’Astra GSe e l’Astra Sports Tourer GSe offrono quindi prestazioni elettrizzanti e al top dello spirito responsabile.

Guidare elettrificato e allo stesso tempo risparmiare carburante, senza dover modificare le proprie abitudini di guida e di utilizzo né dover collegare l’auto a una presa per ricaricarla: Opel Astra Hybrid con sistema a 48 volt, disponibile da pochi mesi, rende tutto questo possibile. Il sistema di propulsione comprende una batteria agli ioni di litio che si carica automaticamente in determinate condizioni di guida, nonché un motore turbo benzina da 1,2 litri da 100 kW (136 CV), abbinato a un cambio elettrificato a doppia frizione a sei marce.

La tecnologia mostra davvero i suoi punti di forza, soprattutto nel traffico cittadino. La trazione elettrica supporta il motore a benzina durante l’accelerazione e la partenza da fermo. Il motore elettrico fornisce coppia, soprattutto a bassi regimi, a vantaggio della dinamica di guida e del risparmio di CO2. A basse velocità, il motore elettrico consente anche viaggi completamente elettrici fino a un chilometro o fino al 50% del tempo in città. Se Astra Hybrid rallenta a velocità più elevate e il motore a benzina si spegne, il motore elettrico funge da generatore per ricaricare la batteria da 48 volt del sistema ibrido.

I conducenti di Astra Hybrid possono tenere d’occhio tutto tramite il display informativo del conducente da 10 pollici completamente digitale. Oltre alle consuete informazioni, mostra ulteriori dettagli sul funzionamento elettrificato. Specifici per l’ibrido, ad esempio, sono l’indicatore permanente della potenza e l’indicatore della velocità, che fa sì che i numeri si illuminino di blu durante la guida esclusivamente elettrica e di bianco durante il funzionamento con motori a combustione. Inoltre, un display mostra in diversi colori il flusso di energia tra batteria, motore a benzina e ruote, nonché lo stato di carica della batteria.

E se per il momento preferisci ancora guidare con la classica tecnologia dei motori, puoi scegliere gli efficienti motori a combustione per Astra e Astra Sports Tourer. La gamma di prestazioni dei motori a benzina e diesel varia da 81 kW (110 CV) a 96 kW (130 CV). Quindi anche qui i clienti hanno una scelta.