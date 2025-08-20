in Peugeot

Peugeot si è aggiudicata il primo posto nel premio Reseller Champion 2025 in Brasile

La vittoria è arrivata nella categoria Furgoni con il modello Peugeot Partner Rapid

di

Peugeot
Peugeot

Peugeot si è aggiudicata il primo posto nel premio Reseller Champion 2025 in Brasile, assegnato dalla rivista Frota&Cia. La vittoria è arrivata nella categoria Furgoni con il modello Peugeot Partner Rapid, che ha registrato la variazione di prezzo più bassa del segmento in due anni: solo il 20,05%, secondo i dati della Tabella FIPE, analizzati da FrotaDataBank, il centro statistico della rivista.

Peugeot Partner Rapid è leader nella categoria Cargo Van 

Questo risultato rafforza l’importanza di Peugeot nel segmento dei veicoli professionali, consolidando l’impegno del marchio nell’offrire veicoli commerciali con la durata, le elevate prestazioni e il design unico che caratterizzano il marchio. Altre caratteristiche distintive del Peugeot Partner Rapid includono il suo design robusto e funzionale, sviluppato appositamente per i professionisti. Con caratteristiche moderne e aerodinamiche, il modello presenta fari affusolati che si fondono perfettamente con paraurti, parafanghi e cofano, creando una firma frontale di grande impatto. Le luci diurne si integrano armoniosamente con i fendinebbia, mentre il logo del leone spicca al centro dell’esclusiva griglia anteriore.

peugeot partner rapid

Lateralmente, il telaio delle porte con la scritta Rapid protegge la carrozzeria dai piccoli urti, tipici degli ambienti urbani e dei parcheggi. Il modello è inoltre dotato di serie di indicatori di direzione integrati negli specchietti retrovisori, a tutto vantaggio della sicurezza e della visibilità. I cerchi da 14 pollici, con coprimozzi integrali e l’identità visiva di Peugeot, completano il pacchetto, mentre il posteriore ripropone il logo del marchio e il monogramma Partner, rafforzandone l’identità nel segmento. Con la vittoria del premio Reseller Champion Award 2025, Peugeot rafforza il suo impegno nel continuare a fornire veicoli efficienti e convenienti, progettati per i clienti commerciali brasiliani.

LinkedInTelegramWhatsApp

Mercato LATAM