Peugeot si è aggiudicata il primo posto nel premio Reseller Champion 2025 in Brasile, assegnato dalla rivista Frota&Cia. La vittoria è arrivata nella categoria Furgoni con il modello Peugeot Partner Rapid, che ha registrato la variazione di prezzo più bassa del segmento in due anni: solo il 20,05%, secondo i dati della Tabella FIPE, analizzati da FrotaDataBank, il centro statistico della rivista.

Peugeot Partner Rapid è leader nella categoria Cargo Van

Questo risultato rafforza l’importanza di Peugeot nel segmento dei veicoli professionali, consolidando l’impegno del marchio nell’offrire veicoli commerciali con la durata, le elevate prestazioni e il design unico che caratterizzano il marchio. Altre caratteristiche distintive del Peugeot Partner Rapid includono il suo design robusto e funzionale, sviluppato appositamente per i professionisti. Con caratteristiche moderne e aerodinamiche, il modello presenta fari affusolati che si fondono perfettamente con paraurti, parafanghi e cofano, creando una firma frontale di grande impatto. Le luci diurne si integrano armoniosamente con i fendinebbia, mentre il logo del leone spicca al centro dell’esclusiva griglia anteriore.

Lateralmente, il telaio delle porte con la scritta Rapid protegge la carrozzeria dai piccoli urti, tipici degli ambienti urbani e dei parcheggi. Il modello è inoltre dotato di serie di indicatori di direzione integrati negli specchietti retrovisori, a tutto vantaggio della sicurezza e della visibilità. I cerchi da 14 pollici, con coprimozzi integrali e l’identità visiva di Peugeot, completano il pacchetto, mentre il posteriore ripropone il logo del marchio e il monogramma Partner, rafforzandone l’identità nel segmento. Con la vittoria del premio Reseller Champion Award 2025, Peugeot rafforza il suo impegno nel continuare a fornire veicoli efficienti e convenienti, progettati per i clienti commerciali brasiliani.