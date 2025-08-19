Opel Kadett B festeggia i suoi primi 60 anni

Solo pochi giorni fa, Opel ha anticipato l’anteprima di una sensazionale concept car per l’IAA Mobility 2025. Dall’8 al 14 settembre, il marchio di Rüsselsheim continuerà così una tradizione iniziata nel 1965, quando Opel fu il primo marchio europeo a presentare una concept car. 60 anni fa, la Opel Experimental GT celebrò la sua anteprima mondiale insieme all’allora nuova Opel Kadett B all’IAA, all’epoca ancora a Francoforte sul Meno.

Kadett B divenne la prima Opel a vendere un milione di esemplari

I due veicoli sono indissolubilmente legati, poiché la successiva GT di produzione si basava tecnicamente sulla Opel Kadett B. Poco dopo la sua presentazione nel 1965, divenne chiaro che la Kadett B catturava perfettamente lo spirito dei tempi e non solo avrebbe continuato il successo della prima generazione, lanciata solo tre anni prima, ma lo avrebbe superato. Negli anni successivi, la Kadett B divenne la prima Opel a vendere un milione di esemplari. I motivi sono molteplici: varietà e versatilità per tutta la famiglia con berlina, station wagon e coupé, nonché sportività con la leggendaria Rallye-Kadett.

I decenni di successi nella classe compatta, che Opel ha stabilito con la Opel Kadett A e B negli anni ’60, sono continuati oggi dall’attuale generazione di Astra. Anche questa punta sulla varietà per ogni gusto e ogni scopo: come una berlina sportiva ed elegante, così come una versatile Sports Tourer station wagon. Inoltre, offre numerose tecnologie innovative e dotazioni di comfort come gli ergonomici sedili Intelli-Seats, che i clienti normalmente si aspettano solo da veicoli di classe superiore. E l’ultima generazione di Astra offre una scelta di motorizzazioni come nessun altro modello Opel attualmente: la gamma spazia da efficienti motori a combustione a un’ampia gamma elettrificata come ibridi plug-in e ibridi con tecnologia a 48 volt, fino ad Astra Electric , completamente elettrica e a zero emissioni locali .

Nel 1962, Opel pose le basi per il successo dei suoi modelli compatti con la prima Kadett del dopoguerra, la Kadett A. Con un ampio bagagliaio, spazio per quattro persone, un nuovo motore ad alti regimi e bassi costi di manutenzione, la Kadett A conquistò rapidamente gli acquirenti. Ma i vertici Opel guardavano già al futuro e la successiva generazione di Kadett seguì appena tre anni dopo. Il modello successivo fu disponibile in quattro varianti di carrozzeria fin dal lancio sul mercato: come berlina a due o quattro porte, come station wagon caravan a tre porte e come coupé dal design elegante. Il punto di forza: mentre la precedente versione poteva ospitare al massimo quattro persone, la Kadett fu ufficialmente immatricolata come cinque posti per la prima volta nel 1965 con le sue varianti berlina. Inoltre, la lunghezza della Kadett aumentò di 18 centimetri, superando la soglia dei quattro metri. Anche il passo e la larghezza del veicolo aumentarono.

Gli esperti erano entusiasti, non solo per la première mondiale al Salone di Francoforte: la Kadett B offriva più varianti di carrozzeria rispetto al passato, ed era anche più comoda, spaziosa, sicura e potente, e tutto questo a un costo aggiuntivo di soli 100 marchi tedeschi! Gli slogan pubblicitari con cui Opel pubblicizzava la Kadett erano in linea con questo: frasi come “Opel Kadett – In breve OK” o “Opel Kadett. Das Auto” riflettevano perfettamente la percezione dei clienti.

Che la Kadett non fosse solo pratica, ma anche estremamente desiderabile, fu dimostrato ancora una volta dai designer Opel con una splendida coupé. Questa si ispirava ai modelli fastback statunitensi: la coda dolcemente inclinata conferiva alla coupé una linea dinamica e prometteva velocità. Le tre prese d’aria nel montante centrale entrarono negli annali della storia dell’automobile: ben presto diedero all’attraente due porte il soprannome di “Gill Coupé”. Oggi, questa variante della Kadett è particolarmente ricercata dai collezionisti.

Altrove, la Rallye-Kadett divenne un oggetto del desiderio raggiungibile per molti appassionati di auto e di sport motoristici. Con essa, Opel occupò la nicchia delle auto sportive compatte accessibili. La coupé, che colpiva visivamente con un cofano nero opaco e strisce decorative, era inizialmente disponibile con una versione a due carburatori da 44 kW (60 CV) del motore da 1,1 litri disponibile per tutte le varianti e, dal 1967, anche con un’unità da 1,9 litri. Il motore da 66 kW (90 CV) accelerava la coupé fino a 170 km/h e un telaio sportivo garantiva ulteriore sicurezza. Con il suo equipaggiamento sportivo e le eccellenti prestazioni di guida, la Rallye-Kadett offriva quindi un’eccellente base per lo sport popolare. Tra l’altro, il cofano nero opaco non era un espediente di design, ma impediva al pilota di essere abbagliato dalla luce solare intensa, un’esperienza che all’epoca aveva le sue origini nei rally. La speciale verniciatura divenne ben presto il marchio di fabbrica della Rallye-Kadett.

In patria e all’estero, la Rallye-Kadett catturò l’attenzione dei media con numerosi successi su tutti i circuiti. L’elenco delle vittorie si allungò sempre di più: l’auto sportiva, affidabile ed economica, celebrò successi al Rally Stoccarda-Lione-Charbonnières, al Rally dell’Assia, al Rally del Trifels e al Tour del Lussemburgo. Il preparatore Opel Günther Irmscher vinse il Tour d’Europe nel 1967. Nello stesso anno, la Kadett celebrò il suo più grande successo fino ad oggi: la squadra Lambart/Vogt vinse la sua classe al Rally di Monte Carlo.

Nel settembre del 1967, l’Olympia A divenne la variante premium basata sulla Kadett B, con la quale Opel colmò il divario con la Rekord e divenne ancora una volta pioniera nel segmento dei veicoli di nicchia. “L’Olympia è la logica applicazione del concept di successo Kadett verso l’alto”, annunciava la stampa Opel dell’epoca, “con dimensioni esterne altrettanto compatte, l’Olympia convince per le elevate prestazioni e gli eccezionali equipaggiamenti e comfort di guida”.

L’equipaggiamento migliorato della lussuosa vettura compatta – disponibile con potenze di 44, 55 e 66 kW (60, 75 e 90 CV) – includeva speciali tappetini borchiati e un cruscotto rivestito “con carattere di legno pregiato”. Una griglia del radiatore modificata con listelli cromati che circondavano i parafanghi, fari anteriori rettangolari e finestrini laterali posteriori più grandi rappresentavano i miglioramenti estetici degli esterni.

All’epoca, l’Olympia era disponibile in tre versioni hatchback, mentre il suo modello gemello, la Kadett, vantava ben otto versioni di carrozzeria al termine della sua produzione: era disponibile come berlina a due e quattro porte, una coupé “Gill” a due porte, una station wagon a tre e cinque porte, una berlina hatchback “LS” a due e quattro porte e una coupé “LS” a due porte. La serie Kadett B era inoltre equipaggiata con i già collaudati motori a quattro cilindri in linea montati longitudinalmente, disponibili in quattro cilindrate (1,1 litri, 1,2 litri, 1,7 litri e 1,9 litri).

Inoltre, la Kadett B è stata una vera pioniera dell’elettrico, poiché i primi veicoli Opel con trazione elettrica, la vettura ibrida sperimentale “Stir-Lec I” (1969) e la Kadett XEP completamente elettrica (1970), erano anch’essi basati su questo modello di successo.

Nel luglio del 1973, l’incomparabile carriera della Kadett B giunse al termine: una vera e propria “world car” venduta in oltre 120 Paesi in tutto il mondo. Il modello successivo era già ai blocchi di partenza. Allo stesso tempo, la Kadett B non solo aveva eretto un monumento a se stessa, ma aveva anche aperto la strada al successo della Opel GT, fornendone la piattaforma tecnica. A breve seguiranno ulteriori entusiasmanti informazioni sulla première mondiale della leggendaria coupé sportiva e sulla storia delle concept car Opel al Salone di Francoforte.