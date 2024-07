Nuova Opel Zafira Electric è disponibile per l’ordine ora

La nuova Opel Zafira è pronta a partire. Dopo aver già mostrato le prime immagini della prossima generazione di Zafira, Opel sta ora aprendo i libri degli ordini per la spaziosa monovolume. La nuova Opel Zafira Electric, a zero emissioni locali , è ora disponibile a partire da € 47.550 in Germania. Ogni Zafira Electric ha l’inconfondibile fascia del marchio Opel Vizor. All’interno, il furgone elettrico offre molto spazio come navetta e come veicolo per tutti i giorni e le vacanze per la famiglia allargata; a seconda della variante, la nuova Zafira ha fino a 9 posti o un massimo di 4.900 litri di spazio di stivaggio.

Ideale come navetta o van per famiglie: i prezzi della nuova Opel Zafira Electric partono da 47.550 €

Ci sono anche numerosi sistemi di assistenza all’avanguardia, fino a 18 opzionali, che aumentano sia la sicurezza che il comfort. I passeggeri sono ben intrattenuti e connessi anche nei viaggi più lunghi con i sistemi di infotainment intuitivi basati sulle piattaforme di cabina di guida di Qualcomm Technologies, Inc 3 .

“Opel Zafira Electric si è fatta un nome come lounge moderna e confortevole su ruote. Con fino a 9 posti a sedere e tanto spazio per passeggeri e bagagli, è il mezzo ideale per il trasporto di persone a zero emissioni locali per servizi navetta, nonché per l’uso quotidiano e il tempo libero. Con l’inizio degli ordini per la prossima generazione, Zafira Electric aggiunge l’inconfondibile design Opel Vizor e tecnologie all’avanguardia”, ha affermato Patrick Dinger, responsabile di Opel Germania.

L’ultima generazione di Zafira è la prima a presentare il volto del marchio Opel Vizor, come tutti i nuovi modelli Opel, e cattura l’attenzione con il design audace e puro della fascia anteriore, che scorre senza soluzione di continuità nei fari a LED. La nuova Zafira Electric colpisce non solo per il suo design, ma soprattutto per i suoi punti di forza pratici. Il furgone elettrico a batteria è disponibile in due lunghezze (4,98 metri e 5,33 metri), in due varianti di equipaggiamento (Edition e GS) e con numerose opzioni di personalizzazione, mentre la versione XL offre spazio opzionale per un massimo di 9 persone.

La parte posteriore è particolarmente comoda con quattro sedili indipendenti, faccia a faccia, che trasformano la nuova Zafira Electric in una navetta VIP. L’ingresso e l’uscita dalle file due e tre sono facilitati dalle porte scorrevoli elettriche opzionali controllate da sensori su entrambi i lati del veicolo (di serie con equipaggiamento GS). Il tetto panoramico in vetro disponibile come optional crea un’atmosfera ancora più ariosa.

La nuova Zafira Electric nella configurazione a 9 posti ha un volume di carico fino a 1.500 litri; con 5 persone, è possibile trasportare bagagli con un volume fino a 3.000 litri e con 2 o 3 persone a bordo, 4.900 litri. Particolarmente pratica nei servizi navetta da hotel e simili: simile al suo predecessore, la nuova Zafira misura solo 1,90 metri di altezza ed è quindi perfettamente adatta al parcheggio sotterraneo.

La Zafira Electric completamente elettrica è ancora migliore di prima in termini di efficienza e autonomia. È disponibile con una batteria da 50 kWh o da 75 kWh. Con la batteria da 75 kWh ulteriormente sviluppata a bordo, è possibile un’autonomia fino a 347 chilometri (WLTP 1 ) senza fermarsi per ricaricare, oltre 20 chilometri in più rispetto a prima.

Per essere particolarmente efficiente dal punto di vista energetico su strada, la Zafira Electric (come la sua “sorellina”, la Opel Combo Electric , che è anche già disponibile per l’ordine) ha un sistema di frenata rigenerativa che può essere impostato su tre livelli di recupero utilizzando i paddle shift dietro al volante. La navetta, la famiglia e il tuttofare da viaggio possono essere rapidamente caricati con corrente alternata (AC) utilizzando il caricabatterie di bordo da 11 kW fornito di serie in Germania. Presso una stazione di ricarica rapida CC da 100 kW, per caricare fino all’80% della capacità della batteria è necessaria una sosta di circa 38 minuti per la batteria da 50 kWh e di 45 minuti per quella da 75 kWh.

La nuova Opel Zafira Electric è alimentata da un motore elettrico da 100 kW (136 CV); la coppia massima di 260 Newton metri è disponibile al primo tocco del pedale, come è tipico dei veicoli elettrici, così che il furgone a zero emissioni locali può accelerare rapidamente fino a una velocità massima di 130 km/h. A seconda delle preferenze, i conducenti possono scegliere tra le tre modalità di guida Normale, Eco e Power.

Anche la sicurezza fa parte di un viaggio rilassato. E questa è una priorità assoluta per la nuova Opel Zafira Electric. La spaziosa monovolume offre fino a 18 sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia. Tra i punti salienti figurano il cruise control adattivo con funzione stop and go e la telecamera posteriore ad alta risoluzione a 180 gradi (di serie sulla GS). Semplifica le svolte e le manovre con sensori aggiuntivi nella parte anteriore e posteriore, nonché protezione dei fianchi e avviso angolo cieco. Numerosi altri sistemi, tra cui Intelli-Grip con assistenza alla discesa in salita per la trazione su superfici difficili come neve, fango o sabbia, completano il portfolio. Per una visione ottimale al buio, i fari full-LED sono di serie in ogni variante.

L’abitacolo ergonomico aumenta anche la sicurezza e il comfort. Il centro informazioni per il conducente digitale da 10 pollici completamente digitale opzionale (di serie su GS) fornisce tutte le informazioni importanti, incluso il sistema di navigazione e offre anche dati sul consumo energetico e sulla ricarica. I nuovi sistemi di infotainment con touchscreen a colori da 10 pollici utilizzano le piattaforme integrate Snapdragon Cockpit e Auto Connectivity di Qualcomm Technologies e abilitano, tra le altre cose, funzioni grafiche, multimediali e di connettività all’avanguardia come Wi-Fi, Bluetooth e 4G. Inoltre, le funzioni importanti possono essere gestite utilizzando il riconoscimento vocale naturale “Hey Opel”. Gli smartphone compatibili possono essere collegati in modalità wireless ai sistemi multimediali della Zafira.