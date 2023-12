Opel Combo Electric e Zafira Electric 2024: i due modelli elettrici si aggiornano

Opel ha svelato le nuove versioni di Opel Combo Electric e Opel Zafira Electric. Questi EV rappresentano un passo significativo verso la mobilità sostenibile, offrendo spazio, tecnologia avanzata e un’autonomia migliorata, ideali per viaggi di piacere, trasferimenti a lunga distanza o come veicoli shuttle.

Il nuovo Combo Electric emerge come un veicolo familiare ideale, offrendo flessibilità nelle sue due lunghezze: 4,41 metri (L1) e 4,76 metri (L2), con capacità di ospitare fino a sette passeggeri. Innovazioni come il tetto panoramico e i 27 vani portaoggetti con una capacità totale di 186 litri migliorano ulteriormente l’esperienza di viaggio.

Opel Combo Electric e Zafira Electric 2024: svelate le versioni aggiornate

L’Opel Combo Electric 2024 vanta un’autonomia fino a 330 km nel ciclo WLTP grazie alla sua batteria da 50 kWh ottimizzata e alla pompa di calore ad alta efficienza. Il motore elettrico eroga 136 CV (100 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima, con una velocità massima di 135 km/h. Le modalità di guida Eco, Normal e Power, insieme a un sistema di frenata rigenerativa regolabile, massimizzano l’efficienza energetica.

Entrambi i nuovi modelli a zero emissioni della casa automobilistica tedesca sono dotati di 18 sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). Il Combo Electric, per la prima volta, include l’Intelli-Lux LED Matrix Light mentre l’Opel Zafira Electric 2024 propone fari Full LED. Sistemi come l’Adaptive Cruise Control, la retrocamera a 180° e il sistema Intelli-Grip aumentano sicurezza e comfort.

La nuova Zafira Electric si posiziona come uno shuttle VIP confortevole e ultramoderno, disponibile in due lunghezze (4,98 e 5,33 metri) e capace di ospitare fino a nove persone. Caratterizzata da portiere scorrevoli elettriche sensoriali e da un tetto panoramico opzionale, la Zafira Electric 2024 offre un volume di carico fino a 1500 litri (nella configurazione a nove posti).

Con due batterie da 50 e 75 kWh, il nuovo modello full electric promette un’autonomia fino a 350 km secondo il ciclo WLTP, con una ricarica rapida AC di 11 kW. Il motore elettrico eroga anche qui 136 CV e 260 Nm.

Sia l’Opel Combo Electric 2024 e che la Opel Zafira Electric 2024 si configurano come veicoli ideali per famiglie e servizi shuttle, combinando spazio, tecnologie all’avanguardia e design ultra-moderno. L’impegno di Opel verso la mobilità elettrica, evidenziato dal commento di Patrick Dinger – capo di Opel Germania, sottolinea la visione futuristica del brand nel segmento EV. La disponibilità per l’ordine di questi veicoli verrà annunciata a breve.