Una flotta di 565 auto Opel Frontera per Alior Leasing

Alior Leasing ha portato a termine un’importante commessa, assicurandosi 565 esemplari della nuova Opel Frontera in Polonia. L’operazione consolida il ruolo di entrambe le realtà sul mercato e risponde alla crescente necessità, da parte delle flotte aziendali, di SUV versatili, spaziosi e dai consumi contenuti. Come fornitore di soluzioni di leasing, l’azienda non si limita alla gestione amministrativa, ma segue l’intero processo, dall’ordine alla consegna, garantendo che i veicoli rispondano pienamente alle esigenze dei clienti.

Alior Leasing ha completato un ordine per 565 unità della nuova Opel Frontera Hybrid Turbo 145 CV eDCT6 nelle versioni Edition e GS

La prima tranche è già stata recapitata nei giorni scorsi, mentre le altre seguiranno a breve, secondo un calendario progressivo di consegne. I SUV Opel Frontera sono affidati ai clienti attraverso due concessionarie ufficiali: Stellantis&You Puławska e Auto Club. Questa collaborazione sottolinea l’impegno comune nel mettere a disposizione delle imprese modelli moderni e funzionali, in linea con le nuove aspettative di mobilità sostenibile ed efficiente.

La flotta Alior Leasing include veicoli negli allestimenti Edition e GS. L’Edition è un modello base robusto, che offre dotazioni di serie come aria condizionata a controllo manuale, display grafico da 10 pollici con dock per smartphone, connettività Bluetooth e sensori di parcheggio posteriori. I veicoli destinati ad Alior Leasing sono dotati di trasmissione Hybrid Turbo da 145 CV con cambio automatico a 6 rapporti, finiture esterne Carbon Black, rivestimenti in tessuto e il pacchetto aggiuntivo Tech Edition con sistema di infotainment Navi con due schermi da 10 pollici, telecamera posteriore e bracciolo lato guida.

Nella fase successiva, la flotta di Alior Leasing sarà ampliata con la versione GS, che rappresenta un passo avanti verso comfort e tecnologia avanzati. È dotata di sistema di infotainment Navi, ricarica wireless per smartphone e connettività Apple CarPlay/Android Auto, climatizzatore automatico e telecamera posteriore con visione a 130° e sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

La vendita di 565 veicoli Opel Frontera ad Alior Leasing conferma l’attrattiva di questo modello nel mercato delle flotte e rappresenta un passo importante nel rafforzamento della posizione di Opel nel popolare segmento dei SUV.

La nuova Opel Frontera è un SUV versatile che coniuga un design robusto, in linea con l’audace filosofia del marchio, con spaziosità, dotazioni intelligenti e trasmissioni efficienti. La silhouette semplice dell’auto è impreziosita dall’Opel Vizor nero sul frontale e dal nuovo logo Blitz.

Il look moderno prosegue anche all’interno, con caratteristiche come il cruscotto digitale Pure Panel con due schermi da 10 pollici e sistema di infotainment, sedili ergonomici Intelli-Seats e numerose funzioni intelligenti per una guida confortevole ogni giorno. Opel Frontera offre posti a sedere per 5 o 7 persone, fino a 1.600 litri di spazio per i bagagli con i sedili ripiegati, ed è disponibile con una gamma di propulsori elettrificati, sia completamente a zero emissioni che con trazione ibrida a 48 volt.