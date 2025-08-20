Maserati alla Monterey Car Week 2025: una celebrazione di prestazioni e design 

Maserati ha conquistato il pubblico della penisola californiana durante la Monterey Car Week 2025, il più prestigioso raduno mondiale di collezionisti e appassionati di automobili. Con una tradizione lunga un secolo, radicata nel pedigree agonistico italiano, nelle prestazioni e nel design, il marchio del Tridente ha lasciato il segno attraverso debutti epocali, esposizioni eleganti, riconoscimenti nelle competizioni e un’asta da record.

Maserati ha messo in risalto la sua attuale gamma motorizzata Nettuno con la GT2 Stradale, la GranTurismo Trofeo e la Grecale Trofeo

Il fulcro della presenza di Maserati è stato il debutto nordamericano della nuova MCPura, presentata nella sua versione Cielo decappottabile al The Quail, A Motorsports Gathering e successivamente esposta sul prato del Concours d’Elegance Concept Lawn di Pebble Beach . Il marchio ha inoltre messo in risalto la sua attuale gamma motorizzata Nettuno con la GT2 Stradale, la GranTurismo Trofeo e la Grecale Trofeo, esposte al Pebble Beach Concours Village. A sottolineare lo spirito celebrativo, una classica Maserati 200SI Fantuzzi Open Sports Racer del 1956 e una Maserati A6G 2000 Allemano Coupé del 1956 hanno trionfato sul campo di gara del Concours, mentre una rara Maserati MC12 Stradale ha raggiunto la storica cifra di 5,2 milioni di dollari all’asta dell’Hagerty Broad Arrow Jet Center.

Venerdì 15 agosto, Maserati ha presentato la MCPURA Cielo al pubblico nordamericano in occasione di The Quail, A Motorsports Gathering, esposto nella Road & Track Lounge. Evoluzione della MC20, la vettura simbolo del marchio, MCPURA ne affina il predecessore con un design esterno migliorato, nuovi materiali leggeri e finiture interne di pregio, pur mantenendone il cuore e l’anima: il potente motore Nettuno V6 biturbo da 3,0 litri e 621 CV. Disponibile ora per l’ordine sia in versione coupé che cabriolet, MCPURA incarna l’esperienza Maserati: coinvolgimento diretto del conducente, eleganza senza compromessi e prestazioni inarrestabili.

Da giovedì 14 a domenica 17 agosto, Maserati ha presentato per la prima volta tre dei suoi modelli più rappresentativi al Pebble Beach Concours Village. I partecipanti hanno potuto ammirare in prima persona la gamma del marchio motorizzata Nettuno, che includeva: la supersportiva GT2 Stradale , la coupé GranTurismo Trofeo e il SUV Grecale Trofeo, che rappresentano l’esclusiva fusione di prestazioni e lusso italiani del marchio.

Domenica 17 agosto, Maserati è tornata al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach, esponendo la MCPURA Cielo sull’iconico Concept Lawn. Presentata nel colore lucido “Ai Aqua Rainbow” curato dal team del Maserati Fuoriserie Customization Program, abbinato a interni in Alcantara color ghiaccio con l’emblema del Tridente inciso al laser, l’auto ha attirato l’attenzione di collezionisti e appassionati, scintillando sotto il sole della California.

La casa del tridente ha brillato anche nel Concours d’Elegance di Pebble Beach: Una Maserati 200SI Fantuzzi Open Sports Racer del 1956 è stata candidata al premio Best of Show , ha vinto il Briggs Cunningham Trophy e si è aggiudicata il primo posto nella categoria O-2: Postwar Sports Racing . Una Maserati A6G 2000 Allemano Coupé del 1956 si è aggiudicata il terzo posto nella categoria O-3: Postwar Luxury Touring.

Mercoledì 13 agosto, durante l’asta del Broad Arrow Jet Center, tenutasi in concomitanza con l’evento Motorlux, è stata fatta la storia con la vendita da record di una Maserati MC12 Stradale del 2005. Progettata da Frank Stephenson, con carrozzeria di Giorgetto Giugiaro e spinta da un motore V12 derivato dalla Ferrari, la MC12 Stradale ha raggiunto la cifra record di 5,2 milioni di dollari, diventando la Maserati moderna più preziosa mai venduta. Con sole 50 unità prodotte, il modello rimane la Maserati di serie più veloce fino ad oggi e testimonia la ricca storia del marchio nel motorsport.

Con questa presenza imponente alla Monterey Car Week 2025, Maserati ha ribadito il suo ruolo di portavoce dell’eccellenza italiana. Dal tributo al suo storico passato alla presentazione del suo futuro con MCPURA, il marchio del Tridente ha celebrato sia la tradizione che l’innovazione sul palcoscenico automobilistico più prestigioso al mondo.