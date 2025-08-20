Fiat: con Grande Panda, Giga Panda e Fastback i numeri potrebbero essere impressionanti

Fiat Grande Panda, presentata lo scorso anno e arrivata sul mercato agli inizi del 2025, segna l’avvio di una nuova era per la casa torinese con una nuova famiglia di auto che sta per arrivare e di cui Grande Panda sarà proprio la capostipite. A seguire toccherà ad un SUV di segmento C lungo circa 4,4 metri che arriverà sul mercato in versione a 5 e 7 posti che sarà prodotto a Kenitra in Marocco. Ci riferiamo naturalmente all’auto soprannominata Pandissima o Giga Panda e di cui non si conosce ancora il nome definitivo. Poi a seguire toccherà anche alla cosiddetta Panda Fastback che semplicemente si potrebbe chiamare nuova Fastback. Questa sarà un SUV coupé dallo stile molto sinuoso che porterà il brand in un segmento in cui la casa italiana non è mai stato presente.

Con Grande Panda, Pandissima e Fastback numeri da capogiro per Fiat sono in arrivo

Con queste tre auto Fiat potrebbe tornare ad essere protagonista del mercato a livello globale aumentando e non di poco le sue vendite. Ricordiamo infatti che queste auto saranno vetture globali vendute in tutto il mondo e i numeri che potrebbero generare sono davvero impressionanti. Basti pensare che la sola Grande Panda dovrebbe essere prodotta in oltre 300 mila unità all’anno nei tre stabilimenti in cui sarà costruita: Kragujevac in Serbia, Orano in Algeria e Betim in Brasile. Anche le altre due vetture in arrivo Giga Panda e nuova Fastback che saranno prodotte entrambe a Kenitra in Marocco ma anche in Brasile probabilmente sempre a Betim dovrebbero generare numeri importantissimi.

A regime nel solo stabilimento africano saranno prodotte 140 mila unità. Con quelle che saranno prodotte in Brasile si potrebbe arrivare a 200 – 250 mila unità anno. Insomma queste tre auto da sole potrebbero portare oltre mezzo milione di unità prodotte all’anno rafforzando ulteriormente il ruolo di Fiat come leader nelle vendite tra i brand all’interno del gruppo Stellantis. Ovviamente tutte e tre queste auto saranno prodotte su piattaforma smart car di Stellantis saranno sia elettriche che termiche e avranno molti elementi di design in comune con la Grande Panda destinata ad essere una sorta di punto di riferimento stilistico per le future auto del brand.