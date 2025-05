Grandland Electric vince il premio “Miglior SUV elettrico di medie dimensioni” ai Great British Fleet Awards 2025

Stellantis celebra un’importante vittoria ai Great British Fleet Awards, con la Vauxhall Grandland Electric incoronata “Miglior SUV elettrico di medie dimensioni” per il 2025. Il premio ha riconosciuto le eccezionali capacità della Grandland come veicolo completamente elettrico, perfettamente adatto alle esigenze delle moderne operazioni di flotta, che unisce perfettamente praticità e tecnologia elettrica all’avanguardia.

I Great British Fleet Awards hanno riconosciuto l’impressionante autonomia, la praticità e la tecnologia elettrica avanzata del Grandland Electric

I Great British Fleet Awards celebrano l’eccellenza e l’innovazione nel settore delle flotte, e la vittoria sottolinea l’impegno costante di Vauxhall nel fornire una gamma di veicoli elettrici pluripremiata alle aziende di tutto il Regno Unito. I giudici hanno elogiato la Grandland per la sua straordinaria autonomia elettrica in condizioni reali, gli interni spaziosi e versatili, le tecnologie avanzate incentrate sulla guida e il valore complessivo per i clienti delle flotte che stanno passando all’elettrico.

Vauxhall sta conquistando molti ammiratori con il suo crescente numero di modelli elettrici, con la parità di prezzo con le versioni a combustione interna che rappresenta un fattore importante di attrattiva. Grandland è un’opzione ben equipaggiata, performante e conveniente per le flotte, con tutti e tre gli allestimenti che rientrano nella soglia di 40.000 sterline del “supplemento per auto costose”. Questo sicuramente conquisterà molti ammiratori in quello che è un mercato competitivo.

Eurig Druce, Amministratore Delegato di Vauxhall, ha commentato: “Il riconoscimento del Vauxhall Grandland come Miglior SUV elettrico di medie dimensioni ai Great British Fleet Awards dimostra il nostro impegno nella progettazione di veicoli che non solo soddisfano le rigorose esigenze degli operatori di flotte, ma offrono anche un’esperienza di guida fantastica. La combinazione di autonomia estesa, eccezionale praticità e tecnologia avanzata del Grandland lo afferma saldamente come leader nel competitivo segmento dei SUV elettrici. Per le flotte che desiderano passare all’elettrico, il Grandland offre tutto ciò di cui hanno bisogno. Vorrei ringraziare la giuria per questo riconoscimento.”

La Grandland Electric, completamente elettrica, è dotata di una batteria da 73 kWh (netti), un motore da 213 CV con 345 Nm di coppia e funzioni di risparmio energetico come la pompa di calore di serie, che consentono un’autonomia fino a 525 km (WLTP) con una singola carica. Supporta anche la ricarica rapida, consentendo una ricarica dell’80% in circa 30 minuti con un caricabatterie CC da 160 kW.

All’interno, la Grandland presenta un abitacolo high-tech incentrato sul guidatore, con un display da 10 pollici sull’allestimento Design e un impressionante display da 16 pollici sui modelli GS e Ultimate. La Grandland è inoltre disponibile con Intelli-Drive 2.0, il sistema di assistenza alla guida più avanzato di Opel, che include il cambio di corsia semi-automatico, il Cruise Control adattivo e l’assistenza al cambio di corsia. I modelli GS e Ultimate sono dotati di fari Intelli-Lux HD, il sistema di illuminazione più avanzato di Opel, che offre una visibilità eccezionale in tutte le condizioni senza abbagliare gli altri conducenti.

In linea con il linguaggio stilistico audace e puro di Vauxhall, la Grandland si distingue per la sua caratteristica griglia anteriore 3D Vizor e la silhouette aerodinamica, offrendo al contempo 550 litri di spazio nel bagagliaio e oltre 35 litri di spazio interno per famiglie in crescita e professionisti indaffarati. Vauxhall offre una versione completamente elettrica di ogni modello di auto e furgone della sua gamma.