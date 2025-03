Nuova Fiat Multipla “cinese”: in un video ipotizzano un design moderno per la futura monovolume

Nuova Fiat Multipla potrebbe tornare in futuro nella gamma di Fiat nel caso in cui arrivi un progetto convincente come confermato dal CEO della casa torinese Olivier Francois. Ad ogni modo il suo arrivo non è ancora vicino. Si parla del 2028 o addirittura del 2029 come data di un possibile arrivo di un nuovo modello cosa che comunque rimane ancora da confermare ufficialmente. Nonostante ciò sul web si moltiplicano le ipotesi relative ad una nuova generazione della celebre monovolume di Fiat che per il suo aspetto insolito difficilmente lasciava indifferenti.

Ecco una nuova ipotesi su una futura ipotetica nuova Fiat Multipla

A proposito di una nuova Fiat Multipla oggi vi mostriamo un render del designer automobilistico e creatore digitale Theottle che ha immaginato questo atteso e per adesso solo ipotetico modello sulla base di una monovolume già presente sul mercato: il minivan elettrico Zeekr Mix. Si tratta di un modello prodotto da Geely con il marchio di automobili elettriche premium. È prodotto a Luqiao, Zhejiang, presso la Luqiao CMA Super Factory con un layout RWD a motore posteriore e una potenza combinata di non meno di 416 cavalli più batterie Golden Zeekr LFP da 76 kWh o Qilin CATL NMC da 102 kWh.

Si tratta indubbiamente di una ipotesi interessante e suggestiva ma in realtà non ci sono segnali che una nuova Fiat Multipla tornerà presto. Dopo un eccellente 2024 per l’azienda italiana, il marchio di punta di Stellantis in tutto il mondo, i dirigenti sono concentrati sull’introduzione del nuovissimo SUV crossover subcompatto Fiat Grande Panda a cui poi seguirà la nuova Fiat Pandissima e poi la Panda Fastback. In ogni caso appare assai difficile che la vettura in caso di ritorno possa essere così simile ad un modello di un altro gruppo. In ogni caso questo video ha il merito di mostrarci una Multipla dallo stile moderno e convenzionale che sicuramente non sfigurerebbe a livello globale nel mercato auto attuale.

Ipotizziamo che però in caso di una nuova Fiat Multipla la casa torinese voglia stupire molto di più con un modello dallo stile davvero particolare e con pochi simili sul mercato. Poi ovviamente non mancheranno i riferimenti estetici alla Grande Panda facendo parte della stessa famiglia ma quello solo per garantire un certo family feeling.