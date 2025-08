Nuova Alfa Romeo Giulia: tutto quello che sappiamo ad agosto 2025 su design, data di uscita, motori, prezzo e specifiche

Nuova Alfa Romeo Giulia è forse, tra le future vetture del biscione, quella maggiormente sulla bocca di tutti. Si tratta del resto di un modello particolarmente atteso da appassionati e addetti ai lavori a causa di quello che si dice sul suo conto e cioè che esteticamente parlando sarà molto diversa rispetto al modello attuale cambiando totalmente formula a differenza di quanto invece avverrà con la futura Alfa Romeo Stelvio. Inoltre si dice anche che a sorpresa potrebbe essere proprio lei a debuttare prima della nuova Stelvio contrariamente a quanto si pensava fino a poche settimane fa.

Ecco cosa sappiamo a proposito della nuova Alfa Romeo Giulia per quanto concerne design, motori, prezzi, data di uscita etc.

La nuova Alfa Romeo Giulia sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Cassino al pari della nuova Alfa Romeo Stelvio. La piattaforma scelta per questo modello sarà la STLA Large. A differenza di quanto si pensava fino a pochi mesi fa questa vettura arriverà sul mercato non solo con motori elettrici al 100 per cento ma anche con motori termici. Non si sa al momento quanti e quali saranno questi motori termici e se ci sarà anche un termico puro. Sicura la presenza di un mild hybrid e probabile anche quella di un ibrido plug-in. Per quanto riguarda la top di gamma Quadrifoglio inizialmente doveva essere solo elettrica al 100 per cento con motore da oltre mille cavalli di potenza. Adesso però le cose sembrano essere cambiate e si parla di un motore termico. Forse il V6 Nettuno di Maserati ma non si sa se da solo o con qualche forma di ibridazione.

Per quanto riguarda il design della nuova Alfa Romeo Giulia, non ci sono ancora conferme definitive rispetto alle informazioni già circolate. È certo che il modello sarà profondamente rinnovato, abbandonando la tradizionale forma da berlina sedan per adottare un look più moderno e dinamico. Inizialmente si pensava a una berlina coupé, poi si è ipotizzato un crossover, mentre le ultime indiscrezioni suggeriscono che rimarrà una berlina ma con una linea fastback: una silhouette a due volumi e mezzo con un posteriore più corto e tagliato. Il frontale potrebbe richiamare elementi di design come quelli della recente Alfa Romeo Junior e della 33 Stradale, con scudetto chiuso, fari sottili e targa centrale.

Per quanto riguarda la gamma motori, l’auto, inizialmente prevista come completamente elettrica, dovrebbe includere anche motorizzazioni termiche. Si parla di versioni mild hybrid, plug-in hybrid e, forse, di un motore termico puro, con la possibilità che venga utilizzato il V6 Nettuno di Maserati per una variante ad alte prestazioni. Al momento, però, non ci sono dettagli certi e molte idee restano solo supposizioni.

Queste sono solo alcune delle tante domande che gli appassionati di Alfa Romeo si pongono riguardo alla nuova Giulia. Un altro tema molto discusso riguarda i prezzi, che saranno ufficializzati solo con l’apertura degli ordini. È però prevedibile un aumento rispetto all’attuale modello, soprattutto per le versioni elettriche e le varianti di punta, tra cui la confermata Quadrifoglio. Sebbene inizialmente fosse prevista come esclusivamente elettrica, le recenti dichiarazioni di Cristiano Fiorio lasciano aperta la possibilità di versioni termiche o ibride.

La nuova Giulia, insieme alla Stelvio, sarà cruciale per il futuro di Alfa Romeo, che punta a diventare il brand premium globale di Stellantis. Inoltre, questa vettura avrà un ruolo strategico anche nel supportare Maserati, condividendo piattaforme, motori e design per rilanciare un marchio di lusso che attualmente attraversa una fase molto complessa. Entrambi i modelli rappresentano quindi un tassello importante per il rilancio e la crescita del gruppo.