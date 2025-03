Fiat Pandissima: quello che sappiamo su design, nome, prezzo e motori a pochi mesi dal debutto

Fiat Pandissima, che qui vi mostriamo in un recente render di Motor.es, sta per debuttare. Come confermato dal numero uno di Fiat, il CEO Olivier Francois, il suo debutto avverrà nel corso della prossima estate. Gli ordini invece si apriranno entro fine anno. Al momento di questa auto sappiamo che sarà il secondo modello della nuova famiglia Panda e che nascerà su piattaforma Smart car di Stellantis. Ancora incerto il luogo di produzione, che comunque dovrebbe essere lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco.

In estate conosceremo finalmente Fiat Pandissima e sapremo ogni cosa su questo atteso modello

Non sappiamo se Fiat Pandissima rimarrà solo un soprannome o se sarà il nome definitivo. Di certo questa auto non si chiamerà ne Giga Panda ne nuova Multipla come si era ipotizzato fino a poche settimane fa. Il design sarà squadrato come quelli del concept su cui si baserà mostrato da Fiat lo scorso anno. Questo crossover sarà lungo circa 4,4 metri e avrà versioni a 5 e 7 posti. I motori dovrebbero essere gli stessi della Citroen C3 Aircross ma non dovrebbe esserci il benzina che forse come per la Fiat Grande Panda sarà previsto solo per alcuni mercati. Il nuovo SUV sarà offerto in versione completamente elettrica con un motore da 113 CV, insieme a varianti mild hybrid che utilizzeranno il collaudato motore benzina 1.2 litri, disponibile nelle configurazioni da 101 e 136 cavalli.

I prezzi dovrebbero essere molto interessanti permettendo a Fiat di poter competere con Dacia. Si parla di un prezzo di partenza intorno ai 20 – 22 mila euro per la versione ibrida mentre l’elettrica potrebbe partire da circa 26 27 mila euro. Gli interni infine dovrebbero avere uno stile molto simile a quello della Grande Panda. Idem anche la tecnologia a bordo. Le prime immagini senza veli potrebbero trapelare entro la fine della primavera.