Olivier Francois conferma una nuova Fiat Panda, la Pandissima e un pickup per l’Europa

Il numero uno di Fiat Olivier Francois ha rilasciato un’intervista interessante al magazine Quattroruote confermando che l’attuale Fiat Panda sopravviverà alla Grande Panda e verrà rinnovata con una nuova generazione che sarà prodotta sempre a Pomigliano entro il 2030. A proposito di questa auto Francois ha dichiarato che non è stata ancora sciolta la riserva sul nome e non si sa dunque se si chiamerà nuova Panda o nuova Pandina. Il CEO però non ha nascosto la sua simpatia per questa seconda ipotesi. Non è un caso infatti che il nome Pandina sia stato utilizzato per un recente allestimento dell’attuale versione.

Olivier Francois ha parlato della nuova Fiat Pandina, della Pandissima e di un nuovo pickup

Ma nell’intervista non si è parlato solo di Panda ma anche del futuro C-SUV soprannominato Giga Panda che sarà lungo 4,4 metri e che Francois in questa intervista ha soprannominato “Pandissima”. Ovviamente non sarà questo il nome scelto ma il CEO ha lasciato intendere che una decisione definitiva in proposito non sia stata ancora presa. Francois ha anche smentito l’arrivo di una Abarth Topolino dicendo che probabilmente le sue parole erano state travisate.

Infine il numero uno di Fiat ha confermato entro il 2030 l’arrivo di un pickup erede di Fiat Strada che sarà venduto non solo in America Latina ma anche in Europa. Infine si è parlato anche della nuova 500 ibrida che sarà prodotta a Mirafiori con Francois che ha confermato il lancio per il mese di novembre del 2025 in anticipo su quanto previsto inizialmente per velocizzare i tempi di ripresa dei livelli di produzione dello stabilimento di Mirafiori.

Dunque novità importanti per Fiat che da qui al 2030 sarà uno dei marchi di Stellantis più attivi sul mercato a livello di novità e nuovi modelli con l’obiettivo di confermare la sua leadership tra i brand di Stellantis conquistando nuove quote di mercato.