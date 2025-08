Jeep Avenger sarà venduta in quattro versioni in Brasile

La nuova Jeep Avenger sarà introdotta sul mercato brasiliano con quattro varianti: Altitude, Longitude, 85th Anniversary e Sahara, tutte equipaggiate con motore Turbo 200 Hybrid e trasmissione CVT. Secondo Autos Segredos, la produzione inizierà a maggio 2026 a Porto Real (RJ), dove attualmente Stellantis produce modelli come Citroën C3, C3 Aircross e Basalt. Il SUV, progettato per il segmento in crescita del mercato brasiliano, presenterà un design aggiornato, confermando le anticipazioni esclusive di Autos Segredos riguardo alla sua produzione nello stabilimento Stellantis nel Rio de Janeiro.

Altitude, Longitude, 85th Anniversary e Sahara: saranno le quattro versioni di Jeep Avenger per il Brasile

Jeep Avenger sarà venduta e prodotta in Brasile solo con il motore Turbo 200 Flex Hybrid da 1,0 litri. Il SUV sarà dotato dello stesso sistema mild hybrid a 12 volt della Fiat Pulse e della Fastback, in cui un motore elettrico multifunzione funge sia da alternatore che da motorino di avviamento. Il sistema ibrido è abbinato a un motore Turbo Flex 200 da 1,0 litri con 130 CV a etanolo e 125 CV a benzina.

La trasmissione sarà la stessa CVT a sette rapporti già utilizzata sui modelli Fiat, Peugeot e Citroën. Rispetto al modello attualmente prodotto in Europa, la Jeep Avenger brasiliana, che verrà lanciata con il model year 2027, presenterà principalmente modifiche estetiche nella parte anteriore. Gli interni saranno più raffinati rispetto al modello europeo, ma manterranno lo stesso design attuale. Nella parte posteriore, il SUV presenterà solo nuovi fanali posteriori, che modificheranno solo il design degli interni.

La Jeep Avenger 2027, destinata alla produzione in Brasile, offrirà un abitacolo moderno con quadro strumenti digitale e un sistema multimediale orizzontale sospeso. La plancia si distingue per le bocchette di ventilazione centrali che si estendono quasi per tutta la sua larghezza, mentre il volante multifunzione adotta un design esclusivo. Il modello si posizionerà nel segmento dei SUV entry-level, sfidando rivali come Fiat Pulse, Renault Kardian e VW Tera. Con dimensioni di 4,08 metri in lunghezza, 1,78 metri in larghezza, 1,53 metri in altezza e un passo di 2,56 metri, garantisce proporzioni compatte ma spaziose. Il bagagliaio, con una capacità di 380 litri, offre buona versatilità per l’uso quotidiano.