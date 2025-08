Fiat 600 Hybrid: un nuovo allestimento al debutto in UK

FIAT in UK ha annunciato modifiche alla gamma di Fiat 600 Hybrid, svelando Icon come ulteriore livello di allestimento per il suo pluripremiato SUV compatto. La Fiat 600 Hybrid Icon sarà disponibile insieme alla 600 Hybrid di base e alla 600 Hybrid La Prima, il modello top di gamma, con una scelta di potenze da 100 CV o 136 CV, entrambe con cambio automatico a doppia frizione elettrificato a sei rapporti (e-DCT6).

FIAT ha annunciato un nuovo allestimento Icon per la Fiat 600 Hybrid, i cui ordini saranno aperti dal 1 ° agosto 2025

La versione Icon, creata per offrire ai clienti della Fiat 600 Hybrid una scelta ancora più ampia, include specifiche come cerchi in lega da 17″ diamantati, sedili in tessuto bicolore Nero e Avorio, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera posteriore con visione a 180° e navigatore satellitare. Il pianale del bagagliaio regolabile aggiunge praticità, mentre la ricarica wireless per smartphone e il sistema di accesso e avviamento senza chiave ne aumentano la praticità.

Il prezzo su strada della Fiat 600 Hybrid Icon 100 CV è di £ 26.860; la versione da 136 CV costa £ 27.860. A titolo di confronto, la Fiat 600 Hybrid 100 CV di base costa £ 25.360 (£ 26.360 per la 136 CV). Al top di gamma, la Fiat 600 Hybrid La Prima 100 CV costa £ 28.360 (£ 29.360 per la 136 CV).

Costruita sulla moderna e avanzata piattaforma CMP2, la nuova Fiat 600 Hybrid integra un insieme di tecnologie all’avanguardia pensate per massimizzare efficienza e piacere di guida. Il sistema di propulsione ibrido a 48 V è dotato di una batteria compatta agli ioni di litio con una capacità di 0,89 kWh. Questa si ricarica automaticamente in determinate condizioni di guida e risulta posizionata in modo intelligente sotto il sedile del passeggero anteriore, una soluzione che consente di ottimizzare sia lo spazio a disposizione nel bagagliaio sia la maneggevolezza complessiva della vettura. La batteria compatta lavora in abbinamento a un motore a benzina turbocompresso a tre cilindri da 1,2 litri, appositamente sviluppato e adattato per applicazioni ibride.

Il propulsore è accoppiato a un cambio automatico a doppia frizione elettrificato a sei rapporti (e-DCT6), che assicura transizioni fluide. All’interno del cambio è integrato un motore elettrico sincrono a magneti permanenti, in grado di sviluppare una potenza massima di 21 kW (28 CV) e una coppia di 55 Nm, contribuendo in maniera decisiva a efficienza e prestazioni.

La Fiat 600 Hybrid è stata progettata per essere pratica, efficiente e intuitiva: le emissioni di CO₂ si attestano a soli 109 g/km, mentre i consumi di carburante raggiungono i 57,6 mpg nel ciclo combinato WLTP. Durante la guida urbana, extraurbana e autostradale, i due motori – termico ed elettrico – lavorano insieme o separatamente in base alla situazione, ottimizzando consumi e prestazioni. Il sistema è particolarmente vantaggioso in città, dove l’elettrico permette di percorrere fino a 1 km in modalità esclusivamente elettrica a basse velocità o in fase di manovra.

Il motore elettrico fornisce inoltre coppia aggiuntiva nelle accelerazioni, migliorando la dinamica e riducendo le emissioni. La 600 Hybrid accelera da 0 a 100 km/h in 10,9 secondi nella versione da 100 CV e in soli 8,5 secondi nella versione da 136 CV, con velocità massime rispettivamente di 183 e 200 km/h.

In decelerazione, il motore a benzina si disattiva e l’unità elettrica agisce come generatore per ricaricare la batteria a 48 V, supportata anche dal sistema di frenata rigenerativa. Il motore a benzina, ottimizzato per l’efficienza, utilizza il ciclo Miller, reso possibile da un turbocompressore a geometria variabile e dalla fasatura variabile delle valvole. Infine, un motorino di avviamento a cinghia lavora con l’unità elettrica per garantire avviamenti rapidi, fluidi e silenziosi, sia a freddo che durante la marcia.