Nuova Alfa Romeo 8C: potrebbe tornare grazie alla sinergia con Maserati

Grazie alla sinergia tra Maserati e Alfa Romeo confermato dallo stesso CEO di entrambe le case automobilistiche Santo Ficili, è probabile che in futuro possano arrivare nelle gamme delle due aziende numerosi nuovi modelli fatti in collaborazione. Tra questi potrebbe trovare spazio anche una nuova Alfa Romeo 8C che sfrutterebbe piattaforma e motori di Maserati offrendo ai clienti del biscione una vettura ad alte prestazioni pienamente rispondente al DNA e alla tradizione del marchio.

Su Instagram ipotizzato lo stile di una nuova Alfa Romeo 8C che potrebbe nascere in sinergia con Maserati

A proposito di una ipotetica nuova Alfa Romeo 8C, nelle scorse ore si segnala il render del creatore digitale Mirko del Prete che ha provato ad immaginare su Instagram quale potrebbe essere lo stile di questa vettura qualora realmente il biscione decidesse di riportarla in vita anche se solo in edizione limitatissima.

Per Mirko Del Prete, la nuova Alfa Romeo 8C potrebbe nascere sulla base della nuova Maserarti GranTurismo, con cui condividerà motore, trasmissione, piattaforma e tecnologia. Secondo la sua visione, questa stretta parentela tecnica renderebbe il progetto più semplice e conveniente da sviluppare, grazie all’impiego di componenti già testati e affidabili. Una scelta che, a suo avviso, permetterebbe di ridurre tempi e costi di progettazione, minimizzando i rischi industriali. Del Prete immagina così una sportiva ad alte prestazioni in grado di riportare in vita un nome leggendario, unendo efficienza produttiva e passione automobilistica, nel pieno rispetto della tradizione del marchio.

Al momento purtroppo una nuova Alfa Romeo 8C non sembra essere in cantiere per il biscione che si sta concentrando al massimo per portare sul mercato l’erede di Tonale, le nuove Giulia e Stelvio ed un E-CUV. Tuttavia le cose nel settore cambiano in fretta e dunque come diciamo sempre in questi casi mai dire mai.