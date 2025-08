Fiat e Fiat Professional a luglio 2025 si riconfermano leader in Italia

A luglio Fiat e Fiat Professional si confermano al vertice del mercato italiano, sia nel settore vetture sia in quello dei veicoli commerciali. Secondo l’elaborazione Dataforce, il marchio ha raggiunto una quota complessiva dell’11,2 per cento, pari a 15.244 immatricolazioni, in crescita del 9,2 per cento rispetto allo stesso mese del 2024. Nel solo comparto auto, FIAT ha totalizzato 11.000 unità, corrispondenti a una quota del 9,3 per cento.

La Pandina mantiene lo status di vettura più venduta in Italia, con 7.858 immatricolazioni a luglio. Prodotta a Pomigliano d’Arco, offre una motorizzazione ibrida efficiente e accessibile. La FIAT 600, dal lancio, ha superato le 20.000 unità, di cui oltre 15.000 nei primi sette mesi del 2025, posizionandosi quarta nel segmento. Pandina Hybrid e 600 Hybrid guidano la campagna “Estate Italiana FIAT”, attiva anche in agosto, con consegna immediata e finanziamento Stellantis Financial Services Italia: Pandina da 10.650€ e 600 da 20.350€.

Durante l’estate, Grande Panda è protagonista con l’iniziativa “Life is Pandastic”, una serie di eventi organizzati sulle spiagge e nelle località turistiche italiane per far scoprire e testare la nuova arrivata di casa FIAT. Ad agosto, la versione ibrida da 110 CV è proposta a 16.950€ grazie al finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Prosegue anche il successo di Topolino, che consolida la leadership nel mercato dei quadricicli con oltre il 24% di quota, pari a 255 unità vendute.

Nel comparto veicoli commerciali, FIAT Professional registra a luglio la miglior performance in Italia con 4.244 immatricolazioni e una quota del 24,4 per cento, in aumento di 1,3 punti rispetto al 2024. Ducato, prodotto ad Atessa, è il commerciale più venduto con il 25,3 per cento di quota, mentre Doblò raggiunge il 34,5 per cento nel segmento van compatti. Panda Van si attesta al 34,3 per cento nelle Car Derived e Scudo ottiene il 22,4 per cento, conquistando la seconda posizione di categoria.