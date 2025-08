Stellantis: Sebastian Woźniak è il nuovo responsabile auto usate in Polonia

Sebastian Woźniak ha assunto la carica di Direttore delle auto usate presso Stellantis Polska a partire dal 1° agosto di quest’anno e riferirà direttamente a Wojciech Tomaszkiewicz, Direttore generale di Stellantis Polska. Il nuovo direttore è un manager con diciotto anni di esperienza nel settore automobilistico, maturata nelle strutture di aziende leader che operano sul mercato polacco, sia importatori, sia istituti finanziari, sia reti di concessionari.

Sebastian Woźniak ha assunto la carica di Direttore delle auto usate presso Stellantis Polska

La sua carriera nel settore è iniziata presso Toyota Motor Poland, dove si occupava, tra le altre cose, degli ordini di veicoli per la produzione, della configurazione dei modelli e dell’analisi della concorrenza. Ha poi sviluppato le sue competenze presso Volkswagen Bank Polska, sviluppando prodotti finanziari e collaborando con l’importatore. Nel reparto vendite di Volkswagen Group Polska, ha ricoperto il ruolo di Regional Sales Manager, responsabile dell’implementazione dei piani e della supervisione degli standard nel più grande mercato polacco.

Successivamente, lavorando presso Mercedes-Benz Varsavia e Mercedes-Benz Sosnowiec, è stato responsabile dell’implementazione di numerosi progetti, tra cui progetti di investimento, nonché dell’analisi dei risultati e della rendicontazione alla sede centrale. Durante l’implementazione di un progetto per lo sviluppo delle vendite di auto usate presso Mercedes-Benz Varsavia e Mercedes-Benz Sosnowiec, ha infine assunto la carica di Direttore Vendite Auto Usate.

Più recentemente, in qualità di direttore vendite di furgoni nuovi e auto usate, si è occupato del raggiungimento degli obiettivi, della supervisione dei team di vendita e della garanzia del corretto svolgimento dei processi di vendita. Si è laureato presso la Warsaw School of Economics, dove ha conseguito un master in relazioni economiche internazionali con specializzazione in marketing e logistica.

“Il programma di vendita di auto usate Stellantis – Spoticar – è attivo sul mercato polacco da tre anni, offrendo ai clienti un modo sicuro, semplice e conveniente per acquistare auto usate sia online che tramite una rete di 35 punti vendita in tutta la Polonia. Sono fiducioso che, grazie all’esperienza e alla competenza di Sebastian, in collaborazione con i nostri partner – punti vendita e assistenza autorizzati di tutti i marchi Stellantis – sfrutteremo appieno il potenziale della nostra azienda in questo settore di attività, offrendo ai clienti un’ampia selezione di auto usate di vari marchi e garantendo acquisti sicuri e di alta qualità”, ha affermato Wojciech Tomaszkiewicz, CEO di Stellantis Polska.

“Non vedo l’ora di affrontare il compito che mi attende. Credo che, grazie all’esperienza maturata e alla collaborazione con il team, saremo in grado di costruire un’offerta di auto usate Stellantis solida e competitiva per i clienti polacchi, continuando ad ampliare la rete Spoticar”, ha affermato Sebastian Woźniak, Direttore Auto Usate di Stellantis Polska.