Nuova Alfa Romeo Spider: in un video rinasce su piattaforma Maserati MC20

Spesso si parla del ritorno sul mercato di una nuova Alfa Romeo Spider. Del resto si tratta di un modello mitico che molti rivedrebbero con piacere sul mercato anche se a dire il vero è assai difficile che possa tornare dato che questo segmento di mercato ormai è ridotto ad una nicchia piccolissima e dunque un simile progetto non potrebbe mai generare utili se non nel caso in cui si trattasse di una versione in edizione limitatissima e costosa un po’ come la nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Ed infatti potrebbe essere quella eventualmente la strada per un ritorno con il programma Alfa Romeo “Bottega”.

Un video ipotizza lo stile di una ipotetica nuova Alfa Romeo Spider

Non a caso più di qualcuno in passato ha anticipato che la prossima novità di questo programma potrebbe essere proprio una nuova Alfa Romeo Spider. Al momento però non vi sono certezze in quanto il biscione è concentrato sul lancio di modelli ben più importanti e vitali per il suo futuro come l’erede di Tonale, la nuova Giulia e la nuova Stelvio. Nel frattempo sul web sta suscitando un certo interesse il video render del designer e artista digitale Mirko del Prete che nella sua pagina Instagram ha immaginato quella che lui ha definito come “Alfa Romeo Nova spider”.

Come lui stesso ha dichiarato nel post pubblicato su Instagram, si tratta di una spider senza tempo, basata sulla piattaforma della Maserati MC20 con cui questa ipotetica nuova Alfa Romeo Spider condividerebbe, secondo lui, il fantastico V6 Nettuno. Il design è un omaggio alle linee anni 70 ma attualizzate e inserite in un contesto super moderno. È una spider pensata principalmente per uso stradale ma con un occhio alle prestazioni e al piacere di guida.