Fiat: biennio scoppiettante nel 2026 e nel 2027 con alcune novità strepitose tra cui le nuove Fastback, Strada e Multipla

Fiat quest’anno sta facendo parlare di se con il debutto sul mercato di Grande Panda che proprio oggi e domani festeggia il suo primo porte aperte nelle concessionarie italiane. La casa torinese farà parlare ancora di se in questo 2025 con i debutti la prossima estate della nuova Fiat Pandissima e poi in autunno anche della nuova 500 ibrida. Insomma tante carne al fuoro da qui a fine anno per il brand numero uno di Stellantis come numero di vendite a livello globale. Ma anche il 2026 e il 2027 sarà un biennio davvero scoppiettante per la principale casa automobilistica italiana.

Nuove Panda Fstback, Multipla e Strada potrebbero essere le novità di Fiat nel 2026 e nel 2027

Nel 2026 infatti la casa italiana svelerà la nuova Panda Fastback che non ha ancora un nome definitivo ma che già abbiamo visto sotto forma di concept in alcuni teaser pubblicati dalla stessa Fiat. Sarà la gemella più sportiva e coupeggiante della nuova Pandissima che vedremo questa estate. Le due vetture saranno davvero molto simili nella parte anteriore. Quello che cambierà sarà la zona posteriore che nella Pandissima sarà squadrata mentre nella Panda fastback come detto poc’anzi sarà coupeggiante con il tetto spiovente e un look quasi da SUV coupè.

Questo ovviamente andrà a ridurre un pochino lo spazio interno in favore di un look più sportivo e sbarazzino. La piattaforma sarà sempre la smart car di Stellantis e la gamma dei motori dovrebbe essere uguale a quella della Pandissima. Forse però ci sarà spazio per una versione Abarth che invece la Pandissima potrebbe anche non avere.

Il 2027 forse sarà un anno ancora più interessante per Fiat con l’arrivo della nuova Strada, un pickup di medie dimensioni erede del mitico modello di successo in Sud America che però dovrebbe essere venduto anche in Europa. Qui sotto vi mostriamo come potrebbe apparire questa vettura che farà sempre parte della nuova famiuglia Panda inaugurata dalla Grande Panda. Infine ci potrebbe essere spazio, ma non è ancora sicuro, per il ritorno della nuova Multipla che arriverebbe nelle vesti di monovolume a 6 posti in omaggio al mitico modello degli anni ’90.