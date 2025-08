Nuova Lancia Gamma, alla fine sarà quasi un SUV: tutto quello che si sa su design, prezzi, motori e debutto ad agosto 2025

Nuova Lancia Gamma è ormai quasi pronta. Il suo debutto infatti è previsto nel corso del primo trimestre del 2025. Secondo indiscrezioni potrebbe essere febbraio il mese giusto per la sua presentazione anche se non si esclude che le prime immagini senza veli possano trapelare già entro fine anno come del resto spesso accade con le nuove auto del gruppo Stellantis. Quindi si tratta di aspettare ancora pochi mesi ma siamo sicuri che Lancia saprà tenere alta l’attenzione in vista del debutto della sua ammiraglia con teaser, anteprime etc.

Ecco tutto quello che sappiamo a proposito della nuova Lancia Gamma che sta per arrivare

Contrariamente alle ipotesi iniziali, il nuovo modello a cinque porte atteso per il prossimo anno non sarà una berlina rialzata, bensì un SUV. Fin dal lancio, la nuova Lancia Gamma adotterà un approccio multienergia: accanto alla versione 100% elettrica, che condividerà la piattaforma e la meccanica con la DS N°8, prodotta anch’essa nello stabilimento di Melfi (Potenza), sarà disponibile una variante ibrida. La vettura nascerà su piattaforma STLA Medium e sarà lunga circa 4,7 metri. Il debutto ufficiale è previsto per il 2026 e segnerà anche il ritorno di una sigla storica: la HF Integrale. Questa versione, però, sarà riservata esclusivamente alla configurazione elettrica, con l’obiettivo di coniugare prestazioni elevate, trazione integrale e un’eredità sportiva profondamente legata alla storia del marchio.

Per quanto riguarda la gamma di motori, l’offerta dovrebbe includere varianti a trazione anteriore con potenza intorno ai 280 CV e versioni a trazione integrale in grado di raggiungere circa 350 CV. Sul fronte ibrido, le indiscrezioni parlano di un motore 1.2 turbo mild hybrid da 145 CV e di una configurazione plug-in hybrid basata sul 1.6 turbo, capace di erogare 194 CV complessivi. Quest’ultima dovrebbe garantire un’autonomia in modalità completamente elettrica compresa tra 80 e 90 chilometri, posizionandosi come soluzione versatile per chi cerca prestazioni brillanti senza rinunciare a un’ottima efficienza nei percorsi quotidiani.

Il nuovo SUV, appartenente al segmento D, sfoggerà proporzioni importanti e un design che combina superfici morbide con dettagli affilati. Al frontale troverà spazio una reinterpretazione del calice, elemento distintivo del marchio, mentre al posteriore debutterà per la prima volta un’evoluzione della firma luminosa Pu+Ra HPE, arricchita da un’inedita terza luce verticale posizionata al centro del portellone.

L’abitacolo della nuova Lancia Gamma punterà su un’impostazione minimalista e raffinata, con una plancia lineare dominata da un ampio display orizzontale da 16 pollici. Non mancherà l’aggiornamento del sistema Sala, che integrerà il controllo di climatizzazione, audio e illuminazione interna, quest’ultima potenzialmente caratterizzata da soluzioni ispirate al design d’interni, per un tocco di originalità e ricercatezza.

Dei prezzi della nuova Lancia Gamma invece per il momento si sa ben poco. Le ultime indiscrezioni di cui vi abbiamo già parlato in precedenza dicono che si potrebbe partire da poco meno di 60 mila euro mentre la top di gamma HF integrale potrebbe sfondare i 75 mila euro. Prezzi non alla portata di tutti ma del resto parliamo della futura ammiraglia di un brand premium.