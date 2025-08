Fiat Toro 2026: prime immagini ufficiali in un video, cambio di design per il pickup

Sono state svelate le prime immagini ufficiali del nuovo Fiat Toro 2026. Il modello di Fiat, che ha rivoluzionato il segmento dei pick-up in Brasile, ridefinendo la categoria combinando il comfort e la maneggevolezza di un SUV con la capacità e le prestazioni di un pick-up, arriva nella gamma 2026 molto più moderno, imponente e sofisticato.

Fiat in un video ha svelato le prime immagini di Fiat Toro 2026: il pickup cambia stile

Leader fin dal suo lancio, con oltre 600.000 unità prodotte in Brasile, la Fiat Toro vanta ora il nuovo standard di design adottato dal marchio, con linee verticali, dritte e precise, che le conferiscono un aspetto più incisivo e d’impatto.

La gamma di Fiat Toro 2026 presenterà un aspetto più accattivante. Il nuovo standard di design presenta alette verticali e angoli retti sulla griglia, ispirati all’ultima arrivata nella gamma europea del marchio, la Grande Panda. Il pick-up diventerà più espressivo grazie ai fari anteriori, al paraurti posteriore e al design dei cerchi aggiornati. Queste modifiche seguono il rinnovamento dei modelli Cronos, Pulse e Fastback nella gamma brasiliana del marchio.

Fiat non ha ancora diffuso immagini ufficiali degli interni né dettagli approfonditi riguardo agli equipaggiamenti disponibili o alla gamma completa di motorizzazioni prevista per Fiat Toro 2026, mantenendo dunque un certo riserbo sul progetto. Tuttavia, è molto probabile che la nuova generazione del pickup di medie dimensioni della casa torinese continui a montare il già collaudato motore T270 turbo-flex da 1,3 litri, capace di sviluppare una potenza di 176 cavalli, lo stesso propulsore utilizzato dal modello attualmente in commercio. Questo motore, apprezzato per l’equilibrio tra prestazioni ed efficienza, sarà con ogni probabilità abbinato a una trasmissione a variazione continua (CVT), scelta tecnica che garantisce un’erogazione fluida della potenza e consumi più ottimizzati. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno a proposito di questo modello.