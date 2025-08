Il Gilmore Car Museum ospita la celebrazione del centenario di Chrysler

Chrysler celebra ufficialmente i suoi 100 anni, e le celebrazioni continuano a Hickory Corners, Michigan, grazie a una collaborazione speciale con il Gilmore Car Museum. Dal 30 luglio al 2 agosto, l’ampio spazio di 90 acri del museo si trasformerà in un vero e proprio viaggio nel tempo, raccontando la storia di un secolo della casa americana attraverso una vasta esposizione di modelli iconici, auto d’epoca e mostre uniche.

Dal 30 luglio al 2 agosto, il campus del Gilmore Car Museum di Hickory Corners si trasformerà in una cronologia vivente della storia della Chrysler

Il Gilmore Car Museum, il più grande museo automobilistico del Nord America, è da sempre una destinazione ambita per gli appassionati di motori e storia dell’auto. In questa occasione speciale, il museo offrirà ai visitatori un’esperienza coinvolgente, celebrando l’innovazione, lo stile e l’eccellenza ingegneristica che hanno contraddistinto Chrysler nel corso di un secolo.

Le famiglie e gli appassionati potranno ammirare veicoli storici, partecipare a esposizioni esclusive e vivere momenti interattivi, immergendosi completamente nell’evoluzione del brand. Questa festa unica nel suo genere rappresenta un tributo significativo a un marchio che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dell’automobile, sottolineando la sua importanza e il suo prestigio nella storia dell’industria automobilistica americana e globale.

I festeggiamenti sono iniziati mercoledì 30 luglio con un’edizione speciale del popolare Wednesday Night Cruise-In del museo, che ha rappresentato la festa ufficiale di inaugurazione del centenario di Chrysler. I partecipanti hanno potuto ammirare rarissimi classici Chrysler di diverse epoche, molti dei quali raramente lasciano collezioni private.

Il 31 luglio e il 1° agosto, dalle 10:00 alle 14:00, il museo offrirà giri in auto d’epoca che permetteranno ai visitatori di fare letteralmente un salto indietro nel tempo. Non si tratta solo di guardare il passato, ma di viverlo. Il personale e i volontari del museo accompagneranno i visitatori a bordo di leggendari modelli Chrysler come la De Soto del 1932, la Chrysler Royal del 1938 e l’affascinante station wagon Chrysler LeBaron Town & Country del 1981 con pannelli in legno. Questi giri offrono un modo indimenticabile per vivere la storia dell’automobile, con le immagini, i suoni e gli odori dei veicoli che hanno caratterizzato decenni di strade americane.

Il gran finale si terrà sabato 2 agosto con il Red Barns Spectacular, la più grande esposizione automobilistica dell’anno organizzata dal museo. Quest’anno, Chrysler sarà sotto i riflettori, con una gamma di modelli sbalorditivi che ripercorre il secolo di innovazione del marchio. “Non si tratta solo di un salone dell’auto: è un omaggio a 100 anni di storia di Chrysler”, ha dichiarato Nick LaCasse, Direttore Esecutivo del Gilmore Car Museum. “Dalle prime innovazioni ingegneristiche ai concept futuristici come la Turbine Car, questo evento cattura lo spirito di innovazione che caratterizza questo brand”.

I primi cento anni di Chrysler sono stati segnati da innovazioni coraggiose e modelli diventati leggendari, partendo dalla rivoluzionaria Chrysler Six fino ad arrivare alle potenti muscle car, alle eleganti cruiser di lusso e alle concept car futuristiche. La collaborazione con il Gilmore Car Museum rappresenta per il marchio un’occasione unica per celebrare il proprio passato e ispirare le nuove generazioni di appassionati d’auto.

Che siate veterani di Mopar o in cerca di un’esperienza estiva divertente per tutta la famiglia, questo evento speciale promette di offrire emozioni uniche. Con oltre 400 veicoli esposti, mostre interattive e la possibilità di scoprire dal vivo la storia di Chrysler, il Gilmore Car Museum si conferma la location perfetta per un’occasione così storica. Per informazioni dettagliate su biglietti, orari e programma completo, è possibile visitare il sito gilmorecarmuseum.org.