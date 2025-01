Nuova Fiat Panda Fastback: non sarà un’auto strana ma un prodotto interessante

Il 2026 sarà l’anno del debutto della nuova Fiat Panda Fastback. Questo ovviamente è un soprannome che viene dato alla terza auto della famiglia Panda dopo Grande Panda e Giga Panda che potrebbe anche chiamarsi nuova Multipla. Spesso quando si parla di questa auto si pensa ad un’auto strana ad una Panda con la coda o ad una Panda fastback. In realtà si tratterà di un prodotto molto interessante che potrebbe aprire le porte ad una nuova clientela fino ad ora lontana dalla casa automobilistica torinese che così potrebbe conquistare preziose quote di mercato.

Il debutto della Fiat Panda Fastback arriverà nella prima metà del 2026 ma già nei prossimi mesi trapeleranno importanti novità

La nuova Fiat Panda Fastback sarà una vettura globale infatti sarà venduta in tutto il mondo, Sud America compreso, dove prenderà il posto dell’attuale Fiat Fastback. La vettura, basata sulla piattaforma smart car di Stellantis, sarà lunga circa 4,35 metri. Sebbene sia stata presentata come concept e in un teaser pixellato, il suo design definitivo è ancora avvolto nel mistero. Anche il nome non è stato ufficialmente confermato, ma si ipotizza che potrebbe essere chiamata “Fiat Fastback”. Condividerà il design e la gamma motori con la Fiat Grande Panda, inclusi modelli ibridi ed elettrici. L’arrivo sul mercato è previsto verso la fine del 2025 o l’inizio del 2026.

La vettura sarà portata sul mercato in versione elettrica e ibrida e si dice che alla fine anche lei possa essere prodotto a Kenitra in Marocco come la Giga Panda anche se al momento mancano le conferme ufficiali. A proposito della nuova Fiat Panda Fastback è probabile che nel corso dei prossimi mesi possano emergere notizie interessanti. In particolare si vocifera sarà svelato il suo nome definitivo, il luogo di produzione e la data di debutto. Secondo alcuni questa auto alla fine sarà svelata insieme alla nuova Fiat Giga Panda o Multipla. Secondo alcuni infatti alla fine le due auto saranno due varianti del medesimo modello.