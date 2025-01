Fiat Grande Panda: in un video avvistata in colore Bronzo Luna

Fiat Grande Panda sta per arrivare sul mercato anche in Italia dopo aver debuttato in paesi quali Germania, Francia, Paesi Bassi, Portogallo e Austria. Nel frattempo continuano gli avvistamenti del modello che in video pubblicato su YouTube da TerzoGarage è stato mostrato anche in colore Bronzo Luna.

Fiat Grande Panda: continuano gli avvistamenti in strada del modello che sta per debuttare in Italia

TerzoGarage ha avvistato una Fiat Grande Panda durante un test su strada nelle vicinanze di Mirafiori, suscitando grande curiosità. Anche questa volta si tratta di una versione completamente elettrica, e dall’osservazione di alcuni particolari distintivi, come i cerchi in lega, si può dedurre che l’allestimento sia “La Prima”. Questo rappresenta la versione di punta della gamma, differenziandosi nettamente dalla configurazione base, nota come Red. Ricordiamo che di recente Fiat Grande Panda era stata avvistata anche in colore Bianco Gelato, Nero Cinema, Rosso Passione, Blu Lago e Azzurro Acqua.

Al momento non si conoscono ancora i prezzi di Fiat Grande Panda ma si vocifera che la vettura possa avere un prezzo di partenza intorno ai 19 mila euro per la versione ibrida mentre l’elettrica pura, che probabilmente sarà la prima ad arrivare sul mercato, partirà da circa 24 mila euro. Ovviamente non si esclude che per il lancio Fiat possa aver pensato a qualche promozione ad hoc per i suoi clienti italiani. In entrambi i casi la piattaforma sarà la smart car di Stellantis.

Fiat Grande Panda viene prodotta in Serbia a Kragujevac e darà origine ad una nuova famiglia di vetture da cui deriveranno anche la nuova Fiat Multipla e la Fiat Panda Fastback. Grazie a queste auto la quota di mercato di Fiat a livello globale dovrebbe subire una bella impennata. Del resto si parla di auto che per motivi diversi dovrebbero avere molto mercato entrando in segmenti estremamente popolari.