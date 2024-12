Nuova Fiat Multipla e Panda Fastback: alla fine saranno la stessa auto ma con stili diversi?

Sappiamo già che la nuova Fiat Multipla, conosciuta anche come Fiat Giga Panda, e la nuova Fiat Panda Fastback saranno le prossime novità previste per la gamma della principale casa automobilistica italiana. Di queste auto non si conoscono ancora i nomi ufficiali e nemmeno le date esatte di debutto. La loro presentazione avverrà tra la fine del 2025 e la prima metà del 2026. Qualcuno ipotizza l’arrivo della nuova Multipla e poi quello della Panda Fastback altri invece pensano possa accadere l’esatto contrario.

E se alla fine le nuove Fiat Multipla e Panda Fastback venissero svelate insieme?

Infine c’è anche chi pensa che le due vetture possano essere presentate insieme. Questa ultima voce è molto interessante in quanto deriva dall’idea che alla fin fine queste due vetture non sarebbero altro che due versioni della stessa auto. La nuova Fiat Multipla sarebbe la versione più pratica e spaziosa capace di ospitare fino a 7 persone con il suo retro squadrato e ampio. La seconda invece sarebbe la versione più sportiva e sbarazzina con un tetto spiovente e la coda.

Dunque per chi porta avanti questa teoria le due auto potrebbero benissimo avere lo stesso nome ma accompagnato da un secondo nome come ad esempio Panda Multipla e Panda Fastback però al momento si tratta solo di voci e non possiamo escludere che alla fine le due vetture possano anche avere ognuna un proprio nome.

Quello che è sicuro è che entrambe nasceranno su piattaforma smart car di Stellantis e non verranno prodotte in Italia. La nuova Fiat Multipla sarà prodotta a Kenitra in Marocco, della Panda Fastback per il momento non si hanno ancora notizie. Entrambe le auto arriveranno sul mercato in versione ibrida e anche elettrica al 100 per cento. Non dovrebbe esserci una versione a benzina ma le cose sul mercato cambiano rapidamente quindi non ci sentiamo di escluderlo a priori. Di certo si tratterà di auto dall’ottimo rapporto qualità prezzo anche se nelle idee di Stellantis sarà Citroen il marchio low cost con il quale il gruppo proverà a sfidare Dacia, dunque i prezzi delle auto Fiat potrebbero essere leggermente più alti.