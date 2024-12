Fiat Grande Panda: anche in Rosso Passione fa la sua figura

Fiat Grande Panda rosso passione è stata avvistata in strada nelle scorse ore come si evince dalle foto pubblicate da Walter Vayr di Gabetz Spy Unit sui social. Dopo averla avvista in colore bianco gelato e nero cinema adesso è la volta del rosso passione un colore che sarà estremamente popolare tra i clienti del nuovo modello svelato da Fiat lo scorso 14 luglio che però deve ancora essere lanciato sul mercato nel nostro paese dalla principale casa automobilistica italiana.

Rosso Passione sarà il colore più scelto dai clienti della nuova Fiat Grande Panda?

di Fiat Grande Panda non si conoscono ancora i prezzi a cui sarà venduta in Italia. Si vocifera però che saranno prezzi molto competitivi nel suo segmento di mercato che è uno tra i più popolari in assoluto nel mercato auto in Europa. La versione entry level con motore ibrido partirà da poco più di 19 mila euro mentre l’elettrica da 113 cavalli e 320 km di autonomia da poco meno di 25 mila. La piattaforma sarà la smart car di Stellantis e l’auto sarà prodotta in Serbia.

Da questo modello fiat si aspetta un gran successo commerciale e di conquistare nuove quote di mercato. Ricordiamo inoltre che l’importanza di questa auto trascende la sua stessa esistenza dato che darà origine ad una nuova famiglia di auto. Ad essa infatti seguiranno Fiat Giga Panda meglio nota come nuova Fiat Multipla e anche la Fiat Panda Fastback. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di Fiat Grande Panda con l’inizio del 2025, un anno che si preannuncia a dir poco scoppiettante per la casa automobilistica torinese.