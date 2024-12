Fiat Grande Panda: in Nero Cinema fascino ammaliante

Continuano gli avvistamenti per Fiat Grande Panda in attesa di sapere la verità a proposito del suo debutto sul mercato in Italia visto che al momento tutto è avvolto nel mistero. Alcuni dicono che la vettura aprirà i suoi ordini nel nostro paese a gennaio altri invece ritengono si debba aspettare almeno fino a marzo. Nel silenzio di Fiat la vettura nel frattempo continua i suoi test in strada ed è stata avvistata ancora una volta in total black.

Il Nero Cinema di Fiat Grande Panda fa sicuramente “scena”

Questo non è il primo avvistamento di Fiat Grande Panda con questo colore di carrozzeria. Si tratta di immagini pubblicate da Walter Vayr di Gabetz Spy Unit alla vigilia di Natale, probabilmente scattate a Torino. Queste immagini ci permettono di ammirare la vettura in un colore che probabilmente le dona un certo fascino ed eleganza almeno rispetto alle altre colorazioni più vivaci fino ad ora mostrate da Fiat che probabilmente esaltano in altri modi il modello destinato a diventare un vero cult nella gamma di modelli della principale casa automobilistica italiana.

Il colore nero cinema di questo esemplare di Fiat Grande Panda siamo sicuri che sarà uno dei più apprezzati dai clienti di Fiat che decideranno di acquistare il nuovo modello presentato ufficialmente lo scorso 11 luglio e prodotto a Kragujevac in Serbia. Questo colore, alla pari del Bianco Gelato di cui vi abbiamo mostrato alcune immagini nei giorni scorsi, sarà sicuramente uno dei più diffusi.

Fiat Grande Panda nasce su piattaforma smart car di Stellantis e con una lunghezza di 3,99 metri porta il nome Panda in un nuovo segmento di mercato. La vettura verrà proposta in versione elettrica, che probabilmente sarà la prima ad arrivare, e in versione ibrida che dovrebbe avere un prezzo di partenza intorno ai 19 mila euro.