Fiat Panda Fastback: ora il debutto è davvero vicino

Tra circa un anno potremmo finalmente fare conoscenza con la nuova Fiat Panda Fastback. Il suo debutto è dunque ormai vicino e non escludiamo che già entro fine anno possano trapelare le prime immagini definitive del modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori appassionati e addetti ai lavori. Si tratterà del terzo modello della nuova famiglia Panda che ha debuttato lo scorso 11 luglio con Fiat Grande Panda. Il suo debutto dovrebbe seguire di poco quello della nuova Fiat Multipla conosciuta anche con il nome di Fiat Giga Panda.

Nuova Fiat Panda Fastback: il suo debutto suscita molta curiosità

Il debutto di Fiat Panda Fastback suscita molta curiosità. In tanti si domandano quello che sarà il design definitivo di questo modello che si distinguerà per il suo look dal resto della gamma della casa torinese. Qui vi mostriamo due celebri render pubblicati nel corso del 2024 che ipotizzano quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello quando finalmente sarà divenuto realtà. La vettura nascerà su piattaforma smart car di Stellantis avrà una lunghezza intorno ai 4,35 metri e uno stile quasi da Fastback con la coda e il lunotto spiovente.

Per il momento Fiat Panda Fastback è stata mostrata solo in un teaser nella versione concept e in un altro in versione pixellata. Il suo nome non è ancora certo. Al momento si fanno in proposito varie ipotesi. Qualcuno pensa che alla fine si possa chiamare semplicemente nuova Fiat Fastback. Siamo sicuri che nel corso del 2025 emergeranno ulteriori dettagli su questo veicolo che comunque dovrebbe avere molto in comune con Fiat Grande Panda in termini di design e anche di gamma di motori. Anche in questo caso dovrebbe arrivare sul mercato la versione ibrida e quella elettrica.

Non resta dunque che aspettare e vedere quello che accadrà nei prossimi mesi a proposito di questo importante debutto nella gamma di Fiat.