Nuova Fiat Punto: con un prezzo adeguato e un look interessante potrebbe sfondare

Nuova Fiat Punto è una delle auto di cui si parla spesso quando si pensa al futuro di Fiat. In realtà al momento è assai improbabile che questa auto possa tornare non rientrando nei piani della principale casa automobilistica italiana che preferisce puntare su SUV e crossover come Fiat Grande Panda, Pandissima e nuova Fastback. In realtà però sono in tanti a sperare in un ripensamento e a ritenere che in caso di ritorno questa auto con un prezzo adeguato e un look interessante possa davvero sfondare.

Una nuova Fiat Punto con questo design potrebbe sicuramente rappresentare un’ipotesi intrigante per il futuro

A proposito di una nuova Fiat Punto, oggi vi mostriamo un nuovo render del creatore digitale e designer Mirko del Prete conosciuto anche come MDP Automotive che su Instagram ha pubblicato la sua personalissima ipotesi di quella che potrebbe essere la futura versione del celebre modello.

Appare evidente per stessa ammissione del suo creatore che nell’immaginare questa auto si sia chiaramente ispirato allo stile di Fiat Grande Panda. In effetti la cosa ha sicuramente senso se consideriamo che è stata la stessa Fiat a dire che questa auto ispirerà il look dei futuri modelli che vedremo nei prossimi anni a cominciare da Fiat Pandissima e proseguendo poi con la nuova Fastback.

Si tratta indubbiamente di una ipotesi interessante e sicuramente coerente con quella che sarà la gamma di Fiat nei prossimi anni. Chissà che un simile progetto non possa ispirare i designer di Fiat nel caso in cui alla fine la casa torinese decida effettivamente di riportare in vita il mitico modello che dalle nostre parti farebbe sicuramente ancora furore e che probabilmente in Stellantis non vogliono lanciare per paura di pestare i piedi a Peugeot 208 e Opel Corsa. Vedremo con il futuro piano industriale di Stellantis ad opera del nuovo CEO Antonio Filosa se qualche speranza di rivedere un simile modello ci sarà o se dobbiamo metterci una pietra sopra.