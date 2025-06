Stellantis: Fiat ha un nuovo brand manager in Argentina

Stellantis Argentina annuncia che Guido Avilés, finora Brand Manager del marchio DS Automobiles in Argentina, è il nuovo Brand Manager del marchio FIAT in Argentina. Avilés, laureato in Economia aziendale con oltre 15 anni di esperienza nel settore automobilistico, ha lavorato per diversi marchi del gruppo, tra cui Peugeot, Citroën e DS Automobiles, ricoprendo nel corso degli anni diverse responsabilità in ambito vendite e marketing strategico.

Guido Avilés è il nuovo Brand Manager del marchio FIAT in Argentina

Negli ultimi anni della sua carriera presso Stellantis, ha ricoperto il ruolo di Brand Manager per DS Automobiles, guidando l’azienda verso una posizione di rilievo nel mercato premium e guidando la strategia di elettrificazione con il lancio di importanti prodotti ibridi ed elettrici. Oggi sostituisce Martín Scrimaglia, che dopo otto anni in azienda affronterà nuove sfide di carriera, e Guido assume il ruolo di Brand Manager del marchio Fiat nel nostro Paese.

Nel suo nuovo incarico, Avilés sarà responsabile di delineare e promuovere una visione strategica che metta al centro i valori distintivi del marchio Fiat, con particolare attenzione agli obiettivi a lungo termine dell’azienda nel mercato argentino. Il suo operato terrà conto della varietà di modelli attualmente disponibili nel Paese, valorizzandone le peculiarità e potenzialità commerciali.

Inoltre, Avilés avrà un ruolo chiave nel coordinare le attività legate al lancio più significativo previsto per il 2025: il debutto del Fiat Titano, un nuovo pick-up di produzione nazionale che segna un momento fondamentale per la crescita industriale e commerciale di Fiat in Argentina. Questo veicolo rappresenterà una pietra miliare nella strategia locale del marchio, rispondendo alle esigenze del mercato sudamericano con un prodotto competitivo, progettato per combinare robustezza, versatilità e tecnologia all’avanguardia. Il contributo di Avilés sarà dunque essenziale per consolidare la presenza del brand e rafforzarne l’identità.