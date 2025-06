FIAT alla Torino City Marathon 2025: sarà il Title Sponsor

FIAT e Torino condividono una storia lunga oltre 125 anni, fatta di innovazione, sfide industriali e un legame profondo con il territorio e le sue persone. È nel capoluogo piemontese che, nel 1899, nasce la Fabbrica Italiana Automobili Torino, da cui sono usciti modelli che hanno lasciato un segno indelebile nell’automobilismo mondiale. Ancora oggi, è qui che FIAT continua a immaginare e sviluppare il proprio futuro.

A celebrare questa connessione sarà la Torino City Marathon 2025, in programma domenica 23 novembre. L’evento vedrà come apripista la Nuova Grande Panda, simbolo della nuova visione del brand, pronta ad accompagnare migliaia di corridori attraverso le vie di una città che unisce passato e innovazione. Il tracciato attraverserà luoghi iconici di Torino, raccontando un’identità fatta di memoria e cambiamento. Una nuova occasione per rafforzare il legame tra FIAT e la sua città d’origine, all’insegna dello sport, della mobilità e della comunità.

La FIAT Torino City Marathon sarà anche l’occasione per rinnovare, passo dopo passo, il legame tra FIAT e la città

La FIAT Torino City Marathon rappresenta un viaggio simbolico tra le strade della città, dove passato e presente si incontrano. Il percorso si snoda tra piazze storiche, aree in evoluzione urbana e luoghi che testimoniano il cuore industriale di Torino. I runner passeranno accanto agli iconici stabilimenti di Mirafiori, mentre il Marathon Village – per il secondo anno ospitato da Green Pea – sarà allestito nella zona del Lingotto, emblema della tradizione produttiva torinese.

Le iscrizioni sono aperte per le tre distanze previste: Maratona (42,195 km), Mezza Maratona (21,097 km) e City Run (circa 5 km). Il tracciato parte da Piazza Vittorio Veneto e si conclude in Piazza Castello, attraversando anche Moncalieri, Nichelino e Beinasco. Il tutto in un’atmosfera coinvolgente, con Torino illuminata dalle Luci d’Artista, che rendono ancora più suggestiva questa celebrazione di sport, memoria e trasformazione urbana.

FIAT parteciperà anche al Marathon Village, punto di riferimento per runner e visitatori, dove sarà possibile ritirare i kit gara, scoprire le proposte degli sponsor e respirare l’energia che precede la competizione. Sarà un momento di incontro e dialogo con il pubblico, utile per raccontare l’evoluzione della mobilità urbana verso soluzioni più sostenibili e accessibili. FIAT e la Torino City Marathon, pur operando in ambiti differenti, condividono una visione comune: valorizzare il territorio, promuovere stili di vita sani e contribuire allo sviluppo di una città che, da sempre, è simbolo di innovazione e cambiamento.