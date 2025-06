Fiat: ecco a giugno 2025 quanto costano le sue auto, dal prezzo più basso a quello più alto

Fiat continua ad essere protagonista sul mercato delle auto in Italia grazie alla sua gamma che vanta alcune delle auto preferite dagli italiani come confermano i dati di vendita. Ci riferiamo ovviamente alla Panda da anni in testa a tutte le classifiche di vendita ma anche a modelli quali 500, 600, Tipo, Topolino e naturalmente anche alla nuova Grande Panda. A proposito della principale casa automobilistica italiana oggi vi vogliamo segnalare qual è la vettura che attualmente costa meno nella sua gamma e quella che costa di più.

Ecco il prezzo più basso tra le auto presenti nella gamma di Fiat a giugno 2025 e quello più alto

Basandoci sul listino ufficiale di Fiat e tenendo conto delle varie promozioni attualmente in corso, al momento la vettura della casa torinese che costa meno è la Panda Hybrid che parte da 10.650 euro e per la quale è prevista una promozione con anticipo 0, 35 rate da 173 euro l’una e una rata finale da 8.026 euro. Questa è in assoluto e di gran lunga la vettura del brand italiano di Stellantis con il prezzo più basso. La seconda meno cara infatti è la Tipo Diesel che parte da 16.200 euro. Al terzo posto tra le Fiat più economiche la Grande Panda Hybrid in offerta a 16.950 euro con finanziamento. Poi al quarto posto la Pandina, allestimento più ricco della popolare utilitaria che in offerta viene proposta a 17.700 euro.

Al quinto posto tra le auto della casa torinese dal prezzo più basso troviamo la 500 elettrica che in promozione viene offerta a 18.950 euro, un prezzo notevolmente più basso rispetto a quanto previsto normalmente dal listino ufficiale. Quindi si tratta di un’occasione interessante per chi è interessato a questa auto. Queste sono al momento le uniche auto di Fiat ad essere proposte ad un prezzo al di sotto dei 20 mila euro. Al sesto posto tra le auto più economiche del marchio troviamo la 600 Hybrid che in offerta viene proposta a 20.250 euro con uno sconto di ben 5 mila euro sul prezzo di listino. Questo però a patto di usufruire del finanziamento di Stellantis come del resto accade per la Fiat 500e.

A seguire Fiat Grande Panda Elettrica, che si conferma una delle auto a batteria più economiche oggi sul mercato. Il prezzo promozionale parte da 22.950 euro, ma è legato a un finanziamento che prevede 35 rate da 199 euro, un anticipo di 6.191 euro e una maxi rata finale da 13.356 euro. Il TAN è fisso al 5,99% e il TAEG all’8,28%, con l’obbligo di rottamazione.

Salendo di prezzo troviamo la Fiat Tipo Hybrid nella versione hatchback, proposta a 26.900 euro, mentre la più spaziosa Tipo Station Wagon Hybrid costa 28.400 euro. Si passa poi all’elettrica Fiat 600e, in promozione a 32.960 euro. Anche in questo caso l’offerta include un finanziamento con anticipo di 6.772 euro, 35 rate mensili da 299 euro, TAN fisso al 2,99% e TAEG al 4,4%, con una rata finale da 18.544 euro, a fronte della rottamazione di un veicolo.

Infine, al vertice dell’offerta c’è un’edizione davvero esclusiva: la Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition. Si tratta di una versione speciale della 500 elettrica, proposta a 33.800 euro invece dei 41.500 euro di listino. Un taglio netto di oltre 8.000 euro per chi cerca un’auto a zero emissioni senza rinunciare al tocco unico del design firmato Armani. Questa dunque è la vettura della casa torinese con il prezzo più elevato a giugno 2025. Abbiamo ovviamente lasciato fuori la Topolino trattandosi di un quadriciclo.