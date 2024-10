Leapmotor destinata a durare, il CEO Xin: “Abbiamo fatto tanto per arrivare in Europa”

Leapmotor International, la chiacchieratissima joint venture tra Stellantis e il produttore cinese di veicoli elettrici, ha piani ambiziosi per espandere la propria presenza nel mercato europeo. Lo abbiamo visto con la presentazione della sua gamma di auto completamente elettriche a prezzi competitivi.

Il CEO, Tianshu Xin, ha discusso di queste ambizioni in un’intervista apparsa sul portale Autohaus. “Abbiamo investito somme significative per arrivare a questo punto, e non abbiamo alcuna intenzione di sparire nel breve termine”, ha dichiarato Xin, mettendo in mostra i muscoli dell’azienda, ormai pronta ad affrontare una vera e propria “maratona”, non una corsa a breve distanza.

Leapmotor, infatti, è solo agli inizi e il lancio dei prodotti in altre regioni è in fase di organizzazione. Xin ha riconosciuto che il compito che attende l’azienda cinese è enorme, ma ha fatto notare un dettaglio non da poco. “Quanti produttori conoscete che hanno introdotto un nuovo marchio su quattro continenti in meno di undici mesi?”, afferma il CEO.

Xin, a proposito della convinzione con cui sta lavorando Leapmotor, ha chiarito che gli investimenti fatti finora non sono stati vani e che l’azienda punta in alto. L’obiettivo di vendere oltre 500.000 veicoli all’anno a livello globale entro il 2030 è un traguardo in cui Leapmotor International potrà e vorrà essere protagonista.

In Europa, Leapmotor ha già avviato le vendite della city car T03 e del SUV di medie dimensioni C10. I prezzi partono da 18.900 euro per la T03 e da 36.400 euro per la C10. Ma questo è solo l’inizio: l’azienda prevede di introdurre ulteriori modelli elettrici nel continente, tra cui i nuovi B10 e C16. La B10 è un SUV di nuova concezione ed è il primo modello basato sulla nuova piattaforma B di Leapmotor.

Il C16, presentato per la prima volta in Cina all’inizio di quest’anno, si distingue per le sue dimensioni generose e per la spaziosa configurazione a sei posti in assetto. Xin non ha voluto rivelare cifre precise sugli obiettivi di vendita per l’Europa, ma dalle sue parole si evince nettamente la voglia e la sicurezza di un futuro successo del marchio.