Mercato dell’auto: Europa in ripresa a fine maggio

Si registra una buona ripresa per ciò che riguarda il mercato dell’auto in Europa a fine maggio scorso. Dopo un dato in flessione negativa registrato ad aprile, a maggio i dati forniti dall’Associazione dei Costruttori Europei, la ACEA, dicono che il riscontro complessivo relativo all’insieme di UE+EFTA+UK è pari a 1.113.194 unità immatricolate. Un dato che vale una crescita percentuale pari all’1,9% in più rispetto a quanto era stato registrato a maggio dell’anno scorso. Se il dato relativo al mercato dell’auto in Europa si restringe al solo Vecchio Continente, le immatricolazioni totali risultano pari a 1.107.517 unità sulla base di una crescita del 2,5% rispetto al mese di maggio dello scorso anno.

Guardando poi al riscontro relativo ai primi cinque mesi di quest’anno, il mercato dell’auto europeo totalizza 5.572.458 unità immatricolate che restringono la crescita a un meno consistente +0,1%. Nel confronto mensile, col precedente mese di aprile, i dati registrati premiano tutte e tre le regioni considerate: l’UE registra un miglioramento dell’1,6%, pari a quello dell’Area UK, mentre i Paesi dell’Area EFTA mettono in pratica un incremento pari al 10,5%. Restringendo la forbice ai singoli mercati, il miglioramento più marcato si registra ancora una volta in Spagna grazie a un dato in crescita del 18,6% rispetto allo stesso mese del 2024; bene anche la Germania, con un +1,2%, mentre in Italia il dato in crescita è pari allo 0,1%. Va peggio in Francia dove la flessione negativa è pari al 12,3%. Guardando, infine, ai dati cumulativi dei primi cinque mesi dell’anno in UE si registra un valore negativo dello 0,6%; crescono l’UK, del 2,8%, e l’EFTA del 5,9%.

Il mercato dell’auto europee premia le elettriche e ibride, male invece le endotermiche tradizionali

In tema di alimentazioni più apprezzate anche a maggio il mercato dell’auto europeo segna il registrarsi di una crescita pari a oltre il 27% per ciò che riguarda le elettriche, in tutta la zona complessiva del mercato UE+EFTA+UK. Anche in questo caso il dato è trainato dall’andamento positivo della Spagna che segna un +104,1% rispetto al mese di maggio dell’anno scorso. Molto bene comunque anche la Germania, dove le elettriche sono cresciute di circa il 45%, e anche l’Italia con un incremento di quasi il 41%. Bene pure il Regno Unito dove la crescita è pari al 25,8%. Cala invece il riscontro sulle elettriche registrato in Francia, dove la decrescita è pari al 18,7%. Se il dato si restringe al solo mercato UE, allora la crescita delle elettriche risulta pari al 25% con una quota di mercato cumulata (da gennaio a fine maggio) pari al 15%.

Per quanto riguarda invece le ibride plug-in, il mercato dell’auto europeo dice che il valore percentuale ha registrato una crescita superiore al 46%. Il dato delle ibride non ricaricabili dice invece che la crescita percentuale è inferiore a quella delle plug-in, ma comunque indicativa di un concreto +14,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Continua invece il trend decisamente in calo delle alimentazioni endotermiche più tradizionali. I modelli alimentati da propulsori a benzina decrescono del 19,5% mentre quelli alimentati da unità a diesel calano del 27,6%.

In tema di gruppi automobilistici, il mercato dell’auto dice che in Europa prevale il Gruppo Volkswagen con 309.930 unità immatricolate in virtù di una crescita, nel confronto anno su anno, del 3,4%. Segue Stellantis che invece immatricola molto meno; sono 168.839 le vetture immatricolate in Europa a maggio 2025, con una perdita percentuale nell’ordine del 3%. Si segnala però l’ottimo riscontro di Alfa Romeo, con un +21,5% in termini di vendite, quindi quello di Peugeot con un +7,5% e Jeep con un +1,9% rispetto ai dati del maggio 2024. Male Lancia, con un calo dell’80,2%, ma anche Maserati con una decrescita del 37,2%. Alle spalle del Gruppo Volkswagen e del Gruppo Stellantis si piazza il Gruppo Renault con 111.395 veicoli immatricolati e una crescita del 4,6%.