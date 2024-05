Leapmotor C16: il SUV prodotto da Stellantis raggiunge le concessionarie in Cina

Il SUV Leapmotor C16 prodotto da Stellantis con opzioni di propulsione BEV e anche EREV ha iniziato a raggiungere i concessionari in tutta la Cina. In precedenza, questo NEV (veicolo a nuova energia) ha ricevuto quasi 12.000 preordini 24 ore dopo l’inizio delle prevendite. Si prevede che il C16 sarà venduto a meno di 200.000 yuan (28.200 dollari). Questo SUV di dimensioni grandi mira a competere con l’Aito M7 in Cina.

In Cina sbarca in concessionaria Leapmotor C16: il SUV è stato prodotto insieme a Stellantis

Il primo lotto di modelli Leapmotor C16 prodotti in serie è arrivato presso i rivenditori di tutta la Cina. Il suo stile esterno è in linea con la variante svelata al Salone dell’Auto di Pechino. È un crossover di grandi dimensioni dal design minimalista. Il frontale presenta fari fumé uniti da una striscia di LED, un paraurti chiuso e una presa d’aria a forma di trapezio. Nella parte posteriore, la C16 adotta un’unica striscia di fanali posteriori. Altre caratteristiche sono le maniglie delle porte retrattili e un sensore LiDAR sul tetto.

Di lato, il Leapmotor C16 adotta proporzioni classiche. Ha anche una linea del tetto piatta, una linea di cintura relativamente alta e montanti D leggermente inclinati. Altre caratteristiche del crossover C16 sono i portapacchi, un lungo sbalzo posteriore e le opzioni per le ruote R21. Il Leapmotor C16 è arrivato ai concessionari con tre opzioni di colore della carrozzeria: verde, viola e nero. Le sue dimensioni sono 4915/1905/1770 mm, con un passo di 2825 mm.

All’interno, il Leapmotor C16 dispone di 6 posti con disposizione 2+2+2. Lo stile degli interni rimane in linea con il crossover C10. Ha un volante a due razze con leva del cambio dietro e un sottile quadro strumenti LCD. Anche la consolle centrale del C16 dispone di un ampio schermo mobile da 14,6 pollici.

Il Leapmotor C16 ha due opzioni di propulsione. Il primo è BEV con un singolo motore elettrico sincrono a magnete permanente con potenza di 215 kW (288 CV). Con questo motore elettrico a bordo, il Leapmotor C16 può raggiungere i 160 km/h. La variante EREV ha sotto il cofano un ICE autoaspirato H15R da 1,5 litri per 70 kW. Funziona come un generatore. Ha anche un singolo motore elettrico da 170 kW (228 CV). Il Leapmotor C16 inizierà le vendite a giugno. Le consegne ai clienti inizieranno contemporaneamente. In futuro questo modello potrebbe arrivare anche in Europa.