Leapmotor debutta al Salone dell’auto di Parigi

Leapmotor presenterà le sue soluzioni innovative e convenienti per la mobilità elettrica alla 90a edizione del Salone dell’automobile di Parigi, uno degli eventi internazionali più prestigiosi nel mondo dell’automotive. La partecipazione del marchio cinese all’evento arriva solo poche settimane dopo il successo del debutto europeo della joint venture Leapmotor International a Milano e l’apertura degli ordini per i primi modelli disponibili in Europa: la city car T03 e la C10 D-SUV.

La nuova B10, un C-SUV destinato a competere sul mercato globale, è pronta a fare il suo debutto mondiale sullo stand di Parigi insieme alla C16, che fa la sua prima apparizione a un evento europeo. Lo stand Leapmotor includerà anche la C10, un SUV elettrico di segmento D completamente accessoriato progettato per le famiglie, e la T03, un veicolo elettrico di segmento A compatto e spazioso, perfetto per la guida in città.

Tutti i veicoli Leapmotor esposti offrono livelli elevati e all’avanguardia di prestazioni, efficienza, sicurezza e autonomia a prezzi accessibili, grazie all’elevato grado di capacità ingegneristica interna e all’integrazione verticale della casa automobilistica cinese.

La strategia di espansione di Leapmotor International, la joint venture 51:49 guidata da Stellantis con Leapmotor, continua la sua marcia costante in avanti, concentrandosi sull’aumento e l’espansione delle vendite di prodotti ad alta tecnologia ed economicamente vantaggiosi al di fuori della Cina. Questi passaggi chiave della sua tabella di marcia sono stati raggiunti in poco meno di un anno dalla sua costituzione, in concomitanza con l’investimento di 1,5 miliardi di euro da parte di Stellantis per acquisire circa il 21% di Leapmotor.

Questa partnership unica nel settore automobilistico offre agli acquirenti europei l’accesso a una tecnologia BEV avanzata e di alto valore, rafforzata dal supporto organizzativo e di vendita al dettaglio di Stellantis per un’esperienza di proprietà incentrata sul cliente che distingue Leapmotor International dagli altri concorrenti cinesi. Grazie all’efficiente sistema post-vendita di Stellantis, i clienti di Leapmotor beneficeranno di un livello di servizio senza pari.

Grazie alla possibilità di contare sui canali di distribuzione di Stellantis, Leapmotor International punta ad aumentare il numero di punti vendita dei veicoli Leapmotor a 350 entro la fine del 2024. Nei prossimi tre anni, Leapmotor prevede di lanciare almeno un modello all’anno.

I primi mercati per i veicoli Leapmotor in Europa saranno Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera e Regno Unito. Leapmotor International espanderà ulteriormente la distribuzione in Medio Oriente e Africa (Israele, territori francesi d’oltremare e Turchia), Asia Pacifico (Australia, Nuova Zelanda, Thailandia, Malesia e Nepal) e Sud America (Brasile e Cile) a partire dal quarto trimestre di quest’anno.

Il lancio dei veicoli Leapmotor in Europa integra e amplia il portafoglio dei marchi Stellantis per coprire una gamma completa di esigenze dei clienti e fasce di prezzo. Accanto a questa mossa strategica, Stellantis rimane impegnata in un modello di business “asset-light” per i suoi marchi esteri in Cina.

Debuttando a Parigi, la nuova B10 C-SUV è pronta a competere nel segmento principale europeo grazie a una partnership unica nel settore automobilistico. Questo modello molto atteso è il primo modello della serie B di Leapmotor e segna una pietra miliare fondamentale per la crescita del marchio in Europa, poiché offre tecnologia all’avanguardia a un pubblico ancora più vasto. Dotata dell’innovativa architettura LEAP 3.5, la B10 introduce una tecnologia intelligente all’avanguardia su misura per una nuova generazione di consumatori globali che cercano veicoli a energia nuova (NEV) più connessi, più sostenibili e più audaci. Ulteriori nuovi veicoli della serie B sono destinati a essere lanciati nel 2025.

Protagonista insieme alla B10 a Parigi, la C16 è stata progettata per offrire molto spazio nell’abitacolo (fino a 6 posti con una configurazione di seduta 2+2+2) e soddisfare le esigenze delle famiglie. La C16 è dotata di una piattaforma in carburo di silicio (SiC) ad alta tensione da 800 V, che migliora significativamente l’efficienza complessiva del veicolo e supporta fino a 180 kW di potenza di ricarica, consentendo alla batteria di caricarsi dal 30% all’80% in soli 15 minuti.

Con una lunghezza di 4915 mm e un passo di 2825 mm, la C16 garantisce ampio spazio per tutti i passeggeri e un ampio bagagliaio che può espandersi fino a 1022 L quando la terza fila è ripiegata. Con un design esterno pulito e sobrio e un design interno minimalista e di alta qualità, la C16 include un display HD posteriore da 15,6 pollici, 21 altoparlanti con supporto Dolby Atmos e modalità audio personalizzabili basate sull’intelligenza artificiale. È inoltre dotato del sistema di infotainment intelligente Leapmotor OS 4.0 e di un tetto apribile panoramico per un’esperienza di viaggio migliorata.

Quando si tratta di sicurezza, il design della carrozzeria a gabbia ad anello della C16, combinato con la tecnologia di integrazione della batteria CTC 2.0, migliora notevolmente la rigidità strutturale. Inoltre, vanta rigidità torsionale con materiali misti in acciaio e alluminio ad alta resistenza al 75% per una maggiore durata e sicurezza.

Il pubblico del Salone dell’automobile di Parigi sarà sicuramente attratto anche dalla T03, la scelta intelligente per la città. È un veicolo compatto, a cinque porte, del segmento A, con quantità di spazio interno simili a quelle del segmento B. Oltre a essere elegante, il veicolo è divertente da guidare e ha un’autonomia WLTP di 265 km. Inoltre, si è classificato al primo posto nello studio sulla qualità iniziale di JD Power nel segmento dei veicoli elettrici a batteria compatta. In breve, la T03 è la scelta intelligente per la città poiché combina dimensioni compatte, che la rendono agile per la guida di tutti i giorni, con lo stato dell’arte della propulsione elettrica a un prezzo davvero competitivo.

Il SUV C10 è il primo prodotto Leapmotor creato per il mercato globale che soddisfa gli standard internazionali di design e sicurezza. Infatti, il C10 è la scelta perfetta per i clienti che vogliono “fare il salto” verso la mobilità elettrica a batteria e hanno bisogno di un vero veicolo per la famiglia. Inoltre, la rete di distribuzione Stellantis garantisce tranquillità per quanto riguarda servizi e assistenza, offrendo mobilità familiare a un prezzo accessibile.

Quindi, il nuovo D-SUV offre tutto ciò che una famiglia potrebbe mai desiderare da un moderno veicolo elettrico grazie alla sua sicurezza migliore della categoria, un’esperienza utente intelligente e un comfort superiore. Il C10 utilizza l’architettura LEAP 3.0 sviluppata da Leapmotor, che si avvale della migliore tecnologia elettrica intelligente della categoria, tra cui una configurazione elettronica integrata centralmente, il sistema Cell-to-Chassis (CTC) 2.0 e l’abitacolo intelligente, il vero fiore all’occhiello di Leapmotor. Il SUV elettrico C10 vanta dimensioni da segmento D e un sacco di funzionalità, la migliore esperienza di guida della categoria, 420 km di autonomia WLTP, standard di sicurezza di alto livello e tessuto dei sedili in silicone organico ecologico.