Più di 40 concessionari Leapmotor chiudono la loro prima convention a Madrid

Entusiasmo e attesa sono state le sensazioni condivise dagli oltre 40 concessionari spagnoli di Leapmotor che hanno partecipato alla prima convention del marchio a Madrid, alla quale hanno partecipato Mónica Mira, direttrice di Leapmotor in Spagna, Paula Bartolomé, direttrice marketing del brand e Alberto Morla, direttore della comunicazione.

Leapmotor ha riunito la sua rete di oltre 40 concessionari in Spagna in un convegno che si è tenuto a Madrid

Oltre a conoscere la strategia di Leapmotor nei suoi primi passi nel nostro Paese, i concessionari della nuova azienda automobilistica elettrica hanno avuto l’opportunità di rafforzare i legami con informazioni sulla politica commerciale o sulla tecnologia fornita dal T03 e dal C10.

Mónica Mira, direttrice di Leapmotor in Spagna, ha espresso il suo entusiasmo per il lancio: “Siamo molto entusiasti di presentare il T03 e il C10 sul mercato spagnolo. Riteniamo che questi modelli rivoluzioneranno il modo in cui le persone pensano alla mobilità elettrica. Il nostro obiettivo è fornire veicoli che non siano solo sostenibili, ma anche convenienti e dotati di tecnologia avanzata”.

Leapmotor raggiunge un mercato spagnolo che è in ritardo in termini di mobilità elettrica rispetto ai suoi vicini europei. Questo nuovo marchio porta con sé prodotti, proposte e idee per guidare la transizione energetica, di pari passo con una gamma di soluzioni di trasporto efficienti, ecologiche e convenienti per gran parte degli automobilisti.

Con il Leapmotor T03, questo nuovo marchio compete per la mobilità urbana con un veicolo attraente, spazioso e con 265 km di autonomia, che può arrivare fino a 395 km in città. Inquadrato nelle sue dimensioni e nel suo prezzo nel segmento A, questo bel veicolo ha un’architettura interna sorprendente che gli permette di offrire un’ottimizzazione dello spazio degna del segmento B. Dotato di una tecnologia elettrificata all’avanguardia, questo modello ha raggiunto il primo posto nella categoria esigente Test iniziali dello studio di qualità, di JD Power.

Ha una batteria da 36 kWh che fornisce 95 CV (70 kW) di potenza. Il suo sistema di ricarica rapida gli consente di raggiungere l’80% della sua capacità in soli 30 minuti. La tecnologia è un altro dei punti forti del Leapmotor T03. Il suo sistema di infotainment può essere gestito in modo semplice e intuitivo da un touch screen da 10,1 pollici. Al volante, si apprezzano le sue funzioni di assistenza alla guida, come la frenata automatica di emergenza, l’avviso di deviazione dalla corsia e il cruise control adattivo.

Essendo la prima vettura Leapmotor creata per i principali mercati globali, la C10 offre caratteristiche e prestazioni in linea con i più alti standard internazionali di design e sicurezza. Questo SUV del segmento D non solo soddisfa le esigenze delle famiglie, ma offre anche sensazioni ed equipaggiamenti premium oltre alla migliore esperienza di guida della categoria. La sua batteria da 69,6 kWh fornisce un’autonomia WLTP di 420 km e 231 CV di potenza.

Esteticamente, questo SUV colpisce per il suo imponente stile esterno, che è stato riconosciuto con premi prestigiosi come il CMF 2023 International Design Award, o i Gold Awards dei French Design Awards o i MUSE Design Awards.

Tra i suoi punti di forza, il Leapmotor C10 vanta un ampio arsenale tecnologico basato sull’architettura Leap 3.0, che comprende l’innovativa configurazione elettronica Cell-to-Chassis (CTC) integrata centralmente e la posizione di guida Smart Cockpit, considerata il gioiello dell’azienda cinese. Il suo doppio schermo da 12,3” combina le funzioni del quadro strumenti e dell’infotainment e offre un’esperienza intuitiva. In termini di funzioni di assistenza alla guida, offre telecamere che coprono 360º attorno al veicolo, assistente di parcheggio automatico e un sistema di sospensioni adattive che garantisce un comportamento stradale fluido e sicuro.

Il T03 e il C10 sono solo l’inizio di una lunga storia: Leapmotor prevede di lanciare un nuovo modello ogni anno nei prossimi tre anni. Come le due auto lanciate oggi, saranno veicoli elettrici convenienti e sostenibili con un eccellente livello di qualità, dotati di tecnologie intelligenti progettate per semplificare la vita dei loro utenti. Il tutto supportato da un’esperienza cliente a 360° in termini di scelta del modello, vendita, post vendita e finanziamento con garanzia Stellantis.