Leapmotor T03 e C10: ecco come sono i modelli in vendita da settembre in Italia

Stellantis porterà la supermini T03 e il SUV C10 del produttore cinese di auto elettriche Leapmotor sui mercati europei inclusa l’Italia a partire dal prossimo mese di settembre. Leapmotor T03 e il C10 sono i primi di un’ondata di modelli previsti per l’esportazione dalla Cina, con “almeno un nuovo modello da introdurre ogni anno nei prossimi tre anni”.

Ecco come sono le prime auto cinesi che saranno vendute da Stellantis in Italia: Leapmotor T03 e C10

La C10, è una concorrente a cinque posti della Tesla Model Y, con un’autonomia dichiarata di 420 km miglia e una potenza fino a 228 CV, sarà importata dalla fabbrica Leapmotor di Hangzhou, nella Cina orientale. Questa vettura misurerà 4,74 metri di lunghezza, 1,68 in altezza e offrirà ai suoi passeggeri un passo di 2,82 metri.

Per quanto riguarda invece l’altro modello, è probabile che Stellantis costruirà Leapmotor T03 per il mercato europeo a Tychy, in Polonia. Di questa abbiamo già parlato in passato, si tratta di una city car elettrica da 3,62 metri di lunghezza che sul mercato proverà a sfidare ad armi pari vetture del calibro di Dacia Spring. L’auto sarà dotata di un’autonomia di 265 km secondo il ciclo WLTP e tra le altre cose disporrà di sistemi ADAS di livello 2.

Saranno dunque questi i modelli con cui il marchio cinese entrato a far parte di Stellantis proverà a fare breccia nei principali mercati europei. Poi a questi due veicoli seguiranno altri tre modelli che come detto arriveranno uno ogni anno.

Ovviamente è tanta la curiosità di sapere quella che sarà l’accoglienza che i nuovi modelli riceveranno in Italia considerato il legame con Stellantis. Il rapporto qualità prezzo dovrebbe essere molto ma molto interessante.