Tornano i “Jeep Days”: nuova ondata di sconti su tutta la gamma sino al 28 luglio

Dopo quella delle scorse settimane, si apre una nuova finestra di sconti con i “Jeep Days“. Da domani, martedì 15 luglio, collegandosi al sito ufficiale della casa statunitense, sarà possibile scaricare i coupon dell’iniziativa, per beneficiare di sconti straordinari sulle auto della sua gamma. Questi benefici economici saranno fruibili fino al 28 luglio.

Chi volesse portare a casa un SUV del marchio potrà cogliere l’opportunità, per godere di significativi vantaggi sul prezzo di listino. In altre parole, si può dire che il momento è particolarmente propizio per mettersi alla guida di uno Sport Utility Vehicle Jeep in pronta consegna.

Ricca la scelta offerta ai destinatari dell’iniziativa, che possono orientare il loro interesse su un ampio ventaglio di proposte, che coprono tutti i modelli della gamma attuale. Segue la lista completa di questi sconti straordinari, che possono spingersi fino a 19 mila euro per Gran Cherokee 4xe.

I vantaggi sulla gamma Jeep

3.500 euro per Avenger benzina

2.500 euro per Avenger e-Hybrid

1.000 euro per Avenger 4xe

10.000 euro per Avenger 100% elettrica

6.500 euro su Renegade e-Hybrid

7.500 euro su Renegade 4xe

8.000 euro su Compass e-Hybrid

12.500 euro su Compass 4xe

13.000 euro su Wrangler benzina

16.000 euro su Wrangler 4xe

19.000 euro su Grand Cherokee 4xe

Come avete visto, c’è spazio per tutti i gusti. Varie le soluzioni propulsive connesse all’iniziativa, nel segno del “Freedom of choice“. Una libertà di scelta che Jeep porta nel cuore, come conferma il progressivo allargamento della line-up produttiva. L’esempio più recente giunge dalla Avenger 4xe, che completa la gamma del SUV più venduto d’Italia.

Nel complesso, l’offerta Jeep prevede propulsori termici evoluti, 100% elettrici, ibridi e ibridi plug-in. Il campionario aziendale del marchio USA comprende modelli a trazione anteriore o integrale, con trasmissioni automatiche e manuali. Tante le opzioni rimesse alla scelta dei potenziali acquirenti, che in questo vasto repertorio merceologico non faticano a trovare la referenza a loro più indicata, ossia il SUV idoneo a soddisfare meglio le proprie esigenze personali.

Assistenza in rete

Per chi non ha ancora fatto la sua scelta, i concessionari italiani del marchio sono i migliori consulenti e gli interlocutori giusti per accompagnare nel processo decisionale. Jeep è un brand che piace. I risultati commerciali ottenuti nel primo semestre del 2025 confortano i manager. La Avenger, ad esempio, è il B-SUV più venduto d’Italia con una quota del 10.9%. È inoltre il SUV più venduto in assoluto nel Belpaese, con un livello di penetrazione superiore al 5.6%, e il B-SUV 100% elettrico leader, con uno share del 21.4%.

Da segnalare anche la performance di Renegade, che occupa il secondo posto tra i B-SUV ibridi plug-in con la versione 4xe. Con riferimento al mercato complessivo dell’auto in Italia, la quota di Jeep, nel primo semestre del 2025, ha superato la soglia del 4.3%. Quanto basta per collocare la casa statunitense della galassia Stellantis nella top ten del ranking assoluto della piazza nostrana, in modo anche abbastanza solido.

Qualità e marketing vincente

Foto Jeep

Oltre alle indiscusse qualità dei modelli, una parte del merito della performance va ascritta anche alle riuscite strategie commerciali. Un esempio giunge dal rinnovo della partnership storica con la Juventus. Così Jeep ha confermato il suo ruolo di official sponsor della squadra di calcio torinese, storicamente legata alla famiglia Agnelli. La divisa dei giocatori bianconeri porta i segni dell’intesa. Sarà così anche per la prossima stagione.

Sono tornati così ad incrociarsi i cammini di due marchi già connessi in passato nella dimensione sportiva. Gli appassionati ricordano benissimo la liaison iniziata nel 2012 e proseguita per dodici stagioni. Da un lato, quindi, il marchio Jeep continua ad aprire nuove strade, esaltando la proverbiale capability off road dei suoi SUV, con l’adozione di tecnologie sostenibili e altamente performanti. Dall’altro gestisce al meglio le sue campagne promozionali.