Leapmotor International apre gli ordini in Europa per la city car T03 e il SUV C10

I concessionari designati del marchio Stellantis in tutta Europa stanno ora svolgendo un ruolo maggiore nel fornire ai consumatori una mobilità pulita, sicura e conveniente accettando ordini per veicoli completamente elettrici Leapmotor, con consegne programmate durante l’anno.

I consumatori possono ora ordinare i veicoli Leapmotor T03 e C10 in Europa attraverso i concessionari designati

Il via agli ordini ai distributori rappresenta una pietra miliare importante per Leapmotor International, la joint venture 51:49 tra Stellantis e Leapmotor, che mira ad aumentare le vendite globali di veicoli cinesi a nuova energia (NEV) ad alta tecnologia ed economici al di fuori della Cina. Questo traguardo è stato raggiunto in meno di un anno dalla creazione della joint venture, poiché Stellantis ha investito 1,5 miliardi di euro per acquisire circa il 21% di Leapmotor.

“Questa partnership unica nel settore automobilistico fornisce agli acquirenti europei l’accesso a una tecnologia avanzata e di alto valore per i veicoli elettrici, rafforzata dal supporto organizzativo e commerciale di Stellantis per un’esperienza di proprietà incentrata sul cliente che distingue Leapmotor International dagli altri concorrenti cinesi”, ha affermato Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis. “Grazie al potente sistema di distribuzione dei ricambi di Stellantis, i clienti di Leapmotor beneficeranno di un livello di servizio senza pari, che rappresenta un importante elemento di differenziazione. Abbiamo creato una partnership altamente efficace, progettata per portare valore innanzitutto ai nostri clienti europei e per garantire la nostra redditività a lungo termine. »

“Leapmotor è un’azienda tecnologica dedicata alla ricerca, allo sviluppo e all’integrazione verticale. Il nostro obiettivo è sfruttare i nostri vantaggi tecnologici e la nostra capacità di scalare per collaborare con Stellantis e fornire ai consumatori di tutto il mondo soluzioni di mobilità elettrica accessibili e di alta qualità”, ha affermato Zhu Jiangming, fondatore e CEO di Leapmotor.

I primi mercati per i veicoli Leapmotor in Europa saranno Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera e Regno Unito. Leapmotor International prevede di espandere la propria distribuzione in Medio Oriente e Africa (Israele e territori francesi d’oltremare), Asia-Pacifico (Australia, Nuova Zelanda, Tailandia, Malesia e Nepal) e Sud America (Brasile e Cile) a partire dal quarto trimestre di quest’anno.

Entrambi i veicoli Leapmotor sono dotati di tecnologie elettriche all’avanguardia e offrono elevati livelli di prestazioni, efficienza, sicurezza e autonomia a prezzi accessibili, grazie all’alto livello di capacità ingegneristica interna e all’integrazione verticale della casa automobilistica cinese. L’azienda prevede di lanciare un nuovo veicolo ogni anno per i prossimi tre anni.

Leapmotor International si rivolge con le sue offerte ai veicoli del marchio cinese. Il lancio dei veicoli della casa cinese in Europa completa e arricchisce il portafoglio di marchi di Stellantis per coprire un’ampia gamma di esigenze e fasce di prezzo dei clienti. Accanto a questa evoluzione strategica, Stellantis resta impegnata in un modello di business “asset-light” per i suoi marchi esteri in Cina.